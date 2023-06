Môžete sa tešiť na viac zo sveta Johna Wicka: Novinka ukáže príbeh z minulosti, uvidíme aj mladého Winstona či Mela Gibsona

Len nedávno sa do kín dostala štvrtá časť obľúbeného akčného trháku o Johnovi Wickovi. Už o pár mesiacov sa však nadšenci tohto príbehu môžu tešiť na nový seriál The Continental, ktorý je prequelom celého príbehu, píše Collider.

Séria filmov o Johnovi Wickovi má už štyri časti, pričom fanúšikovia nemajú ani zďaleka dosť. Okrem špekulácii o piatom filme v hlavnej úlohe s Keanom Reevesom sa však priaznivci tohto príbehu môžu tešiť na september 2023, kedy sa na obrazovky dostane prvá epizóda seriálu The Continental: From the World of John Wick (The Continental: Zo sveta Johna Wicka).

Za tvorbou tejto séria stojí viacero členov štábu z filmových spracovaní, keďže cieľom je čo najkvalitnejšie napojiť dianie na tomto projekte na film, ktorého prvá časť vyšla v roku 2014. Seriál The Continental bude zobrazovať dianie pred filmovým príbehom. Konkrétne sa zameria na mladého Winstona (šéfa hotela Continental v New Yorku), ako preberá moc nad touto inštitúciou.

Uvidíme tam aj Mela Gibsona

Hrať ho bude Colin Woodell, pričom v trojdielnej snímke budeme môcť vidieť aj mladého Charona, ktorého stvárni Ayomide Adegun. Vo filmovom prostredí hral verného asistenta a recepčného už zosnulý Lance Reddick, ktorý zomrel pár dní pred premiérou 4. filmu.

Seriál, ktorý vyjde na americkej streamovacej platforme Peacock obohatí svojím výkonom aj legendárny herec Mel Gibson, pričom bude hrať postavu Cormaca. Podľa Collidera sa bude príbeh odohrávať v 70. rokoch 20. storočia, pričom hotel je v tej dobe plný nielen vrahov, ale aj mafiánov, ktorí musia rešpektovať všetky pravidlá.