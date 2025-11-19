Kauza Istrochem: Taraba odmieta fámy, že štát ide vyčistiť Babišov areál. Označil to za „blud“

Foto: SITA - Milan Illík

Martin Cucík
TASR
Podľa ministra Tarabu areál spoločnosti Istrochem splnil všetky podmienky a na tom, že by to mal riešiť štát, nie je nič neobvyklé.

Medializovaná informácia o tom, že štát a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR idú „Babišovi vyčistiť Istrochem“, je blud. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) to vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády.

Štát nevie žiadnemu súkromnému podniku čistiť žiadne environmentálne záťaže. Štát môže čistiť environmentálne záťaže len tam, kde je právoplatné rozhodnutie, že súkromník nie je povinnou osobou. Inak povedané, kde bolo rozhodnuté v minulosti, že aj keď sa nachádza nejaká environmentálna záťaž na súkromnom pozemku, súkromník to má nejakým spôsobom ošetrené, že nie je pôvodcom tej záťaže,“ vysvetlil Taraba. To sa podľa neho týka aj areálu Istrochemu

Vraj boli splnené všetky podmienky

Firma pána Andreja Babiša má právoplatné rozhodnutie, že splnila všetky podmienky privatizačnej zmluvy a nie je povinnou osobou pri environmentálnej záťaži,“ upozornil. Dodal, že povinnosť prechádza v takýchto prípadoch na štát. „V prípade environmentálnej záťaže je to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR,“ vysvetlil Taraba.

Zdôraznil, že zatiaľ je predložený len návrh, ktorý envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. „Tak ako milión iných vecí, ktoré sa vyhodnocujú, pripomienkujú, “ poznamenal.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

V momente, keď bude určené, že štát môže v tejto veci definitívne konať, sa bude konať, dovtedy na vládu nebudeme nič predkladať,“ povedal. Vylúčil zároveň, že by v tejto záležitosti hovoril priamo s Babišom. Podľa jeho slov s kandidátom na českého premiéra riešia možnosti blokovania systému ETS2 a ďalšie záležitosti „greendealu“, poškodzujúce európske národné ekonomiky.

Zároveň pripomenul, že environmentálna záťaž po skládke chemického odpadu po bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova (CHZJD) v Bratislave, súčasťou ktorej je aj bývalý Istrochem, je jednou z najväčších na Slovensku.

Financovanie z európskych peňazí

Návrh na určenie príslušného ministerstva o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže predložil envirorezort do medzirezortného pripomienkového konania na konci októbra, aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky. Financovanie má byť zabezpečené z prostriedkov európskych fondov a Environmentálneho fondu.

Areál bývalého Istrochemu kúpil v roku 2022 holding patriaci Andrejovi Babišovi, predsedovi strany ANO, ktorá zvíťazila v tohtoročných českých voľbách. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality.

