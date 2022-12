Kate Winslet bola pri nakrúcaní Titanicu traumatizovaná. Dokonca sa Jamesa Camerona bála, priznala

Už o niekoľko dní sa fanúšikovia hitu Avatar dočkajú vysnívaného pokračovania, na ktoré čakali celých 13 rokov. Okrem iného sa v ňom môžete tešiť aj na Kate Winslet, ktorá s režisérom Jamesom Cameronom naposledy pracovala pri nakrúcaní ikonického Titanicu. Cameron podľa webu The Independent s odvolaním na Radio Times prezradil, že podľa neho bola Winslet v tomto čase „tak trochu traumatizovaná“.

The Independent vysvetľuje, že táto spolupráca na Avatarovi je v skutku prekvapivá, keďže sa v minulosti herečka vyjadrila váhavo nad tým, či takéto niečo ešte je vôbec reálne.

„Museli by ste mi zaplatiť veľa peňazí,“ prezradila v minulosti Winslet na margo jej ďalšej spolupráce s Cameronom. Ich vzťahy boli také napäté, až sa ho niekedy dokonca až bála.

Bola traumatizovaná, myslí si Cameron

James Cameron si zaspomínal na nakrúcanie Titanicu a vyjadril sa ku Kate Winslet. „Myslím, že Kate bola trochu traumatizovaná rozsahom produkcie a zodpovednosťou, ktorú v rámci nej mala,“ povedal režisér. Dodal však, že obaja časom začali pociťovať túžbu, nadviazať ďalšiu spoluprácu.

Dvojica sa v podstate zhodla na tom, že sa James Cameron zmenil a v súčasnosti nakrúcanie s ním vyzerá inak, než pred 25 rokmi, keď Titanic vznikal.

Ak by to DiCaprio nespravil, v Titanicu by nehral

Cameron iba nedávno prezradil aj ďalšie zaujímavé detaily z nakrúcania Titanicu. Presnejšie sa zdôveril s incidentom, ktorý mohol Leonarda DiCapria pripraviť o úlohu v tomto filme.

Mladý herec nemal túto úlohu od prvého momentu istú, napriek tomu, že všetkých očaril. Ako to býva v tejto branži bežné, bol pozvaný na kamerové skúšky. Prostredníctvom nej sa malo zistiť, či im to s hereckou kolegyňou Kate Winslet bude na kamere fungovať. On to ale pochopil inak.

Neuvedomil si, že ide vlastne o ďalšiu fázu výberového konkurzu a namiesto toho si myslel, že sa má s Kate iba zoznámiť. Ukázalo sa, že sa kvôli tomuto nedorozumeniu nenaučil svoj text. Kamera však bola pripravená.

Cameron mu teda navrhol, aby ho prečítal, na čo DiCaprio odvetil, že to neurobí. Režisér bol nekompromisný a trval na tom, že buď bude počuť repliky vychádzať z jeho úst, alebo môže odísť. „Potriasol som mu rukou a poďakoval sa, že prišiel,“ opísal Cameron.

Našťastie, DiCaprio stihol včas a hlavne správne zareagovať. Opýtal sa, či teda úlohu nedostane, ak nebude čítať. Na to mu Cameron vysvetlil, prečo je pre neho dôležitý správny výber obsadenia.

„Je to obrovský film, ktorému obetujem dva roky života. Ty už budeš dávno preč a venovať sa iným projektom a ja stále budem pracovať na postprodukcii Titanicu. Takže to nepokazím zlým výberom obsadenia. Čo znamená, že buď budeš čítať, alebo túto rolu nedostaneš,“ povedal.