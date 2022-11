Ľudí zmiatol nový trailer k Avatarovi: Nič sa z neho nedozvedeli, vidia v ňom podobnosť s filmom Titanic

Avatar: The Way of Water je jeden z najočakávanejších filmov roku 2022. Snímka Jamesa Camerona príde do kín už 15. decembra, pričom v posledných dňoch vyšla na povrch nová upútavka, ktorá medzi divákmi a fanúšikmi vyvolala množstvo reakcií. Niektorí dokonca tvrdia, že nový Avatar sa až príliš podobá na Titanic, píše portál Unilad.

James Cameron sa v roku 2009 postaral o prelom vo svete kinematografie, keď uviedol do kín film Avatar. Nečakane dlhá snímka plná špeciálnych efektov a silného príbehu si okamžite našla svojich verných fanúšikov aj obdivovateľov, pričom slová chvály prichádzali aj zo strany kritikov. Čoskoro sa začalo hovoriť, že v pláne je aj pokračovanie.

To si Cameron nechal až na december 2022, teda 13 rokov po vydaní prvého filmu. Avatar: The Way of Water príde do kín v polovici decembra, pričom v stredu obehol svet finálny trailer. Ten však vzbudil viacero reakcií, z ktorých bola značná časť pomerne negatívna.

Ľudia sa hnevajú, lebo trailer im nič neodhalil

Ako je dobre známe, druhé pokračovanie príbehu z planéty Pandora bude zachytávať život Jakea Sullyho (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) a ich detí, ako sa stretávajú s ďalšími nástrahami, ktoré na nich číhajú nielen zo strany Pandory, ale aj ľudí. Novinkou je aj fakt, že na filme sa podieľali aj herecké mená ako Vin Diesel či Kate Winslet.

Diváci sa tešili na trailer, ktorý mal odhaliť aspoň časť príbehu, prípadne nejaké zápletky alebo prekvapenia, na ktoré sa môžu tešiť. To sa však nestalo. Cameron sa pravdepodobne rozhodol, že všetky napínavé momenty bude divákom servírovať až priamo v kinosále, čo však neostalo bez odozvy.

Portál Unilad zozbieral reakcie od ľudí, pričom tie sa v drvivej väčšine zhodujú v názore, že síce film vyzerá po grafickej stránke dokonalo, nikto vlastne nevie, o čo v ňom pôjde. O to viac sa však môžeme tešiť na to, čo počas 3 hodín a 12 minút uvidíme.

Podobá sa na Titanic

Režisér Avatara, James Cameron, je známy aj ako tvorca ikonického filmu Titanic z roku 1997. Aj keď sa to na začiatku zdalo ako veľká náhoda, filmoví fanúšikovia sa na platforme Reddit začali čoraz aktívnejšie rozprávať o tom, že nový Avatar má prvky filmu o potopení gigantickej lode.

Niet divu, že ľudia si spájajú Titanic s Avatarom. Okrem rovnakého režiséra na oboch filmoch pracoval aj ten istý hlavný kameraman, pričom teraz sa do „tímu“ vracia aj Kate Winslet, ktorá pred 25 rokmi stvárnila Rose. Už v upútavke upozornili diváci na to, že niektoré scény sa až nebezpečne podobajú na Titanic. Tak či onak, Cameron vykonal v oboch projektoch skvelú prácu a ľudia tak ostávajú ešte pár týždňov napätí, čo prinesie nový Avatar.