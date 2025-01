Kate Middleton kvôli svojim narodeninám poruší kráľovskú tradíciu a má na to dobrý dôvod. Všetci to od princeznej očakávajú

Dnešný deň je významným dátumom pre členov kráľovskej rodiny. Princezná z Walesu totiž 9. januára oslavuje svoje 43 narodeniny. Po búrlivom roku, kedy bojovala so zákernou chorobou, má dôvod na oslavu.

Hoci sa očakáva, že narodeniny členov kráľovskej rodiny budú obrovskou udalosťou, zdroje blízke princeznej Kate potvrdili, že tento rok to bude menej veľkolepé a viac skromné. Píše o tom portál Tyla, ktorý zdôrazňuje, že princezná Kate má na porušenie tejto tradície dobrý dôvod.

Výnimočný deň oslávi skromnejšie

Fanúšikovia kráľovskej rodiny už nepochybne vedia, že princezná z Walesu má dnes narodeniny. Vzhľadom na uplynulý búrlivý rok, ktorému čelila zo zdravotného hľadiska, nie je prekvapením, že bude chcieť osláviť túto príležitosť nenápadnejším spôsobom.

Kate zvyčajne zvykne oslavovať tento výnimočný deň so svojím manželom, princom Williamom, a ich tromi deťmi: princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom v ich dome v Norfolku, Anmer Hall. Päťčlenná rodina zvyčajne býva v Anmer Hall počas prvých týždňov nového roka.

Tento rok však údajne poruší kráľovskú tradíciu a vráti sa do svojho domova vo Windsore, Adelaide Cottage, kde bývajú po zvyšok roka a je to ich trvalý domov, uvádza portál Hello!.

Kate ani William nevysvetlili, prečo sa rozhodli skrátiť svoj pobyt v Norfolku, ale mohlo by to súvisieť s návratom ich troch detí do školy v Berkshire. To však nie je jediný dôvod, prečo Kate svoje narodeniny oslávi doma.

Kráľovská korešpondentka Jennie Bondová nedávno prostredníctvom denníka The Mirror uviedla pre OK!: „Vlani o tomto čase musela byť princezná znepokojená – a pravdepodobne aj v bolestiach -, keď sa pripravovala na plánovanú operáciu brucha, ktorá sa uskutočnila niekoľko dní po jej 42. narodeninách. Po nej, samozrejme, nasledoval šok z diagnózy rakoviny, takže toto bude ideálna príležitosť na oslavu.“

K tomu názoru sa pridal aj bývalý kráľovský komorník Grant Harrold.

V rozhovore pre Tylu v mene spoločnosti JeffBet povedal: „Je zrejmé, že toto sú pre Kate významné narodeniny, minuloročné udalosti vrhli jej budúcnosť do neznáma. Skutočnosť, že mala ťažký rok a teraz oslavuje tieto narodeniny, bude pravdepodobne oslavovať ešte viac a bude sa tešiť na budúci rok s cieľom dosiahnuť pozitívny rok. Sú to dôležité narodeniny, ale skôr v osobnej rovine, minulý rok je pravdepodobne rokom, na ktorý bude chcieť zabudnúť a posunúť sa ďalej.“