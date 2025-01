Stačil jeden moment a všetko sa zmenilo. Zuzana Vačková prezradila zlom, ktorý potrebujú zažiť všetky ženy

Nejedna žena by vedela rozprávať o tom, ako je to v živote u nej. Starostlivosť o domácnosť, materské povinnosti, zodpovednosť za pridelené úlohy v práci. Ľudia naokolo od nej vyžadujú, že bude stopercentná vo všetkých oblastiach. Zabúda však pritom na jednu podstatnú vec: na seba. Aj na túto tému sa vyjadrila známa slovenská herečka.

Zuzana Vačková, ktorá sa pravidelne venuje svojim fanúšikom na sociálnej sieti a zásobuje ich zaujímavými videami, fotografiami a postrehmi zo svojho každodenného života, sa otvorila poslucháčom Rádia Melody a prehovorila o tom, kedy začala venovať väčšiu pozornosť svojmu telu. Spolu s moderátorkou Lydkou Ladanovou si nedávala servítku pred ústa a priznala dôležitý moment vo svojom živote, kedy zároveň objavila lásku k joge.

Jej telo si zamilovalo jogu

Vyzerá to tak, že influencerka nebola nikdy spokojnejšia ako teraz. Prezrádzajú to fotografie a videá na Instagrame, kde sa prezentuje zakaždým v dobrej nálade. Mnohí si však všimli, že nastali určité zmeny aj čo sa týka jej postavy. Je chudšia a celkovo žiari, očividne sa vo svojej koži cíti skvelo. Zrejme aj pre jogu, vďaka ktorej začala viac vnímať svoje telo.

„Pre mňa, čo sa týka nejakého spojenia s mojím telom, nastal veľký zlom, keď som začala cvičiť jogu,“ uviedla Zuzana Vačková v rozhovore v rádiu a dodala, že zvykla behávať, skákať a rôznymi spôsobmi trénovať. Po objavení tohto typu cvičenia sa však všetko zmenilo. Herečka si uvedomila, ako veľmi jej joga vyhovuje.

„A potom som zrazu začala cvičiť jogu, kde bolo nádych-výdych, počúvajte svoje telo, nenúťte ho do žiadneho prudkého pohybu, pomaly sa niekde spustite. Len čo som prestala cvičiť podľa niekoho a začala som sa hýbať tak, že som mala zatvorené oči, jednoducho som vnímala, či ma koleno bolí alebo nie, a kam ma to telo pustí. Ono ma pustilo len niekam a o pol minúty som bola úplne ďalej, lebo to telo zrazu povedalo: „poď,“ zverila sa nadšene.

