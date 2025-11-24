Karanténa bola vyhlásená už v ôsmich slovenských okresoch. Škody kvôli zlatému žltnutiu viniča zatiaľ vyčíslené neboli

Karanténa pre zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená zatiaľ v ôsmich okresoch Slovenska. Uviedol to na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po stretnutí s odborníkmi, ako aj s predstaviteľmi vinárov a vinohradníkov.
„Do tejto chvíle, do 21. novembra, bolo odobratých 732 vzoriek od 187 subjektov. Z pohľadu vzoriek, ktoré boli vykonané, bolo viac ako 100 vzoriek pozitívnych. Môžem povedať, že v rámci pozitívnych vzoriek bola vyhlásená karanténa v ôsmich okresoch, ktoré sú zatiaľ potvrdené. To sú Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Komárno a Veľký Krtíš. V Pezinku čakáme na definitívne potvrdenie ochorenia, boli tam odobraté vzorky a čakáme, či bude potvrdená pozitívna alebo negatívna vzorka,“ spresnil.
Informoval, že agrorezort zabezpečil nákup prístroja na zisťovanie prítomnosti ochorenia zlatého žltnutia viniča a Slovensko tak nebude odkázané na zahraničie. „Nebudeme odkázaní na zahraničie, ako do tejto chvíle na Českú republiku. Ministerstvo pôdohospodárstva aj napriek konsolidácii našlo finančné prostriedky na nákup potrebných prístrojov, ktoré budú slúžiť na zisťovanie pozitívnych alebo negatívnych vzoriek,“ povedal agrominister.
Škody zatiaľ nepoznáme
Pri šírení zlatého žltnutia viniča je podľa Takáča problém s pozemkami neobhospodarovanými ich majiteľmi. „Na Slovensku máme pomerne dosť veľa, možnože to budú tisícky hektárov vinohradov, ktoré nie sú obhospodarované,“ podčiarkol.
„Základné škody nemáme zatiaľ vyčíslené, ale ako prvé sa robí likvidácia, musí sa okamžite vyklčovať vinohrad. Samozrejme, priama škoda je aj na tom, že nie je úroda,“ doplnila Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
Podľa agroministra je vo finále na schválení na Protimonopolnom úrade SR štátna schéma pomoci. „Ak bude potrebné, cez túto schému nájdeme finančné prostriedky a vieme kompenzovať nejaké výpadky pre vinohradníkov,“ dodal Takáč.
Nahlásiť chybu v článku