Johnny je milovaný a ľudia si myslia, že ho poznajú. Amber Heard prvýkrát prehovorila od súdu s Deppom

Americký herec Johnny Depp očistil svoje meno po niekoľkých rokoch obviňovania z domáceho násilia zo strany svojej bývalej manželky Amber Heard.

Počas tohto obdobia Johnny prišiel o niekoľko významných rolí (ako napríklad rola Grindelwalda pre film Fantastické Zvery, či jeho legendárnu úlohu kapitána Jacka Sparrowa v sérii filmov Piráti z Karibiku), a podľa vlastných slov počas jeho svedectva „stratil svoj vlastný život“. Súd rozhodol v jeho prospech a Amber tak odišla z procesu s dlhom 15 miliónov eur, ktoré má Johnnymu zaplatiť za ohováranie.

Amber po súdnom konaní prehlásila, že porota bola ovplyvnená silnou podporou užívateľov sociálnych sietí, a jej prehra je sklamaním všetkých obetí násilia, pretože vyhral „symbol toxickej kultúry“ (Johnny ako muž, pozn. redakcie). Krátko po týchto výrokoch sa až dodnes odmlčala.

Herečka vystúpila v rozhovore pre reláciu Today kanálu NBC s moderátorkou Savannah Guthrie. V tomto rozhovore pokračovala s verziou príbehu, ktorá hovorí o porote a sudcovi, ktorí sa nechali ovplyvniť.

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. „You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x

— TODAY (@TODAYshow) June 13, 2022