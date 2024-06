Jennifer vo svadobných šatách po boku Tomyho Kottyho: Fanúšikovia si všimli veľavravný detail

Kráska z Ruže pre nevestu a bývalý moderátor Farmy X-TRA natočili video, ktoré otriaslo všetkými fanúšikmi Ruže pre nevestu. Vyzerá to totiž tak, že Jennifer sa prsteňa nakoniec predsa len dočkala.

Jennifer a Tomy pridali video na sociálnej sieti, v ktorom sa ukázali v obleku a vo svadobných šatách. Fanúšikom nič nevysvetlili a nechali ich domyslieť si, či sa naozaj vzali, alebo je za tým niečo iné. Ak však Ruža pre nevestu niečo dokázala, tak je to to, že pozornému oku diváka nič neunikne a aj tentoraz vzniklo hneď viacero teórií.

Poznajú sa

Už dlhšie sa objavovala klebeta, že si Jennifer našla niekoho nového a práve toto video by mohlo byť potvrdením, že už nejaký čas bola vo vzťahu so známym Slovákom. Jennifer a Tomy sa pritom poznajú roky a majú dobré vzťahy, čo sa potvrdilo v Tomyho nekompromisných reakciách na Ružu pre nevestu, kde hneď v prvej povedal, že práve na Jennifer musí byť dobrý.

„Jennifer je moja spolužiačka zo strednej,“ priznal Tomy v tejto reakcii na Ružu pre nevestu. Jennifer mala navyše účinkovať v reakcii na poslednú epizódu, no tú nakoniec Tomy nezverejnil.

Rôzne teórie

Po tom, ako kráska z Ruže zverejnila toto video s veľavravným popisom „Finally happy“ v preklade „Konečne šťastná“, rýchlo sa stalo predmetom diskusií fanúšikov. Tí majú viacero teórii, čo sa ukázalo aj pod jedným príspevkom z médií. Jedno je však isté, len málokto im tento nový potenciálny vzťah praje.

„Dúfam, že to je len “na oko”, aby sa malo čo preberať a pribudli followeri jednému aj druhému, akože marketingový ťah. Inak si to neviem vysvetliť. Alebo fotili nejaký svadobný look a zahrali toto, ja už fakt neviem,“ znel jeden z komentárov. Teória s fotografovaním sa pritom zopakovala viackrát.

„Podľa mňa to bude len kvôli foteniu alebo klipu… Neverím, že s ním by bola,“ pridala sa ďalšia. Túto teóriu navyše potvrdzuje fakt, že video s párom vo svadobnom oblečení pridala aj fotografka Vanda Pirková, ktorá už v minulosti Jennifer fotografovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BcA. Vanda Pirková (@tojevandicka)

Druhou teóriou je, že Jennifer a Tomy spolu točia videoklip k novej skladbe. „Tipujem, že spolu iba spravili pesničku a toto bude klip,“ polemizovala ďalšia komentujúca. Tomy totiž nedávno vydal skladbu „Spálňa sôch“, čím sa vrátil k svojej hudobnej kariére a v Ruži pre nevestu mohli diváci vidieť, že aj Jennifer má hudobný talent a venovala sa spevu.