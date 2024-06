Potvrdila nový vzťah? Julie z Ruže pre nevestu sa objavila po boku známeho fešáka, fanúšikovia sú nadšení

Odkedy sa spolu prvýkrát objavili na verejnosti, ľudia začali polemizovať, či netaja vzťah. Julie navyše v poslednom čase chodí na obedy s jeho mamou, a tak nie div, že sa o nich znova špekuluje.

Stanka si získala Radka, hoci im ich vzťah nevydržal, a Julii ostali len oči pre plač. Ako sa však už pár mesiacov ukazuje, možno neostala úplne na ocot. Blízko má totiž k účastníkovi Lacovi, ktorý vystupuje pod prezývkou Lu, ktorého si určite pamätáte zo šou Love Island. Spoločne sa objavili na Let’s Dance a odvtedy neustále poskytujú fanúšikom rôzne náznaky, že sú spolu ako pár.

Pridali spoločné video

Niekoľko týždňov si Lu a Julie píšu pod príspevky biele srdiečka a vyjadrujú si vzájomnú podporu. Teraz však zašli ešte ďalej. Nielenže sa začali objavovať v spoločných videách, ale Julie sa objavila na svojom Instagrame v mikine, ktorá patrí k jeho merchu. Popis k najnovšiemu videu navyše naznačuje, že by predsa len mohli byť spolu.

„Keď vyhráte viac ako Ružu alebo Love Island,“ napísal Lu vo videu, ktoré pridal na TikTok spolu s Juli. A hoci sa v ňom nepobozkali, len tancovali a bavili sa, ľudia sa zhodli na tom, že im to spolu pristane.

„Za mňa ten najlepší happy end,“ odkázala im jedna fanúšička pod videom a ďalšia sa hneď pridala: „Prosím, nech je to pravda. Mega by som vám to priala.“

Tí, ktorí sú fanúšikmi Ruže pre nevestu a prišli na jeho profil cez Julii, k videu tiež písali, či už má Lu pripravenú izbu pre jej mamu Šárku, keďže to bola téma aj v Ruži, a on hneď potvrdil, že áno. Odpovedal pritom na viacero komentárov, no vždy len neurčito, a tak nepotvrdil ani nevyvrátil to, či sú spolu.