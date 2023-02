Jej príbeh dojal celý svet. „Zázračné dievčatko“ vytiahnuté spod trosiek si chcú adoptovať tisícky ľudí

Ako sme pred pár dňami informovali, dievčatko, ktorému dal meno Ája (Zázrak) nemocničný personál, je jediným členom rodiny, ktorý prežil mohutné zemetrasenie v meste Džindíras v provincii Aleppo. V pondelok kolovali na sociálnych sieťach videá, ako záchranári pochádzajúci prevažne z tej istej mestskej časti vyťahujú von novorodenca a muži kričia, že preň potrebujú prikrývku.

Žiadosť o adopciu poslali tisíce ľudí

Po informáciách, že sa jej zdravotný stav zlepšuje, prichádzajú zo Sýrie aj ďalšie dobré správy. Ľudom z celého sveta nie je osud tohto dieťatka ľahostajný a masívne posielajú žiadosti o adopciu. Informoval o tom portál BBC, podľa ktorého sa tisíce ľudí ponúkli s touto možnosťou. Potvrdil to aj riaditeľ nemocnice, ktorý mal tiež obdržať desiatky telefonátov od ľudí z celého sveta. Momentálne však podľa jeho slov Ája nikam nepôjde.

O dievčatko sa vraj riaditeľ Khalid Attiah stará ako o vlastné. S manželkou majú dokonca tiež dieťa, ktoré je len o pár mesiacov staršie, ako Ája. Cieľom je dosiahnuť plné uzdravenie a kontaktovaná bola aj vzdialená rodina, ktorá by si po zázračného novorodenca mala prísť. Zatiaľ teda nie je jasné, aký osud Áju postretne, no tento tragický príbeh môže mať pre dievčatko aspoň čiastočne dobrý koniec v podobe slušného života s rodinou, ktorá jej dokáže zabezpečiť to najdôležitejšie – teplo domova.

Vyslobodili ju spod trosiek

Agentúra AFP v utorok informovala, že spod trosiek domu v obci na severe Sýrie sa podarilo vyslobodiť živé novorodeniatko, ktoré bolo ešte spojené s matkou pupočnou šnúrou. Video zo záchrannej akcie novorodeného dievčatka sa stalo na sociálnych sieťach virálnym. Dieťa previezli do nemocnice v meste Afrín, kde ho lekári umiestnili do inkubátora a napojili na vnútrožilovú výživu. Momentálne je jej stav stabilizovaný a zlepšuje sa každým dňom.