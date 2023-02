Malý zázrak: Dievčatko zo Sýrie chránilo svojho mladšieho bračeka pred sutinami neuveriteľných 17 hodín

Príbeh len 7-ročného dievčatka a jej malého brata dojal svet. Emotívne video zo severu Sýrie ukazuje len 7-ročné dievčatko, ktoré svojím vlastným telom chránilo svojho bračeka pred sutinami neuveriteľných 17 hodín, až kým ich nevyslobodili, informuje CNN Prima NEWS.

Keď dievčatko uvidelo, že prichádza záchrana, z jej úst zaznela emotívna veta: „Strýko, keď nás zachrániš, do konca života budem tvojou slúžkou,“ dodáva portál.

A 7-year-old girl who kept her hand on her head to protect her little brother was rescued from the rubble after 17 hours.🙏🏻🙏🏻#Syria #Turkey #earthquake pic.twitter.com/C48KooP3cC

— Marcia(Marziyeh) (@Emaa19981) February 8, 2023