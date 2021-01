Jedna z hviezd Harryho Pottera priznala, že pri sledovaní filmov trpí. Je v nich až veľa zo mňa, prezradil herec

Aj keď ho filmová sága Harry Potter preslávila po celom svete, on sa na tie filmy viac-menej nemôže pozerať. Niektoré scény, v ktorých sa objavil, ho totiž “bolí sledovať”.

Meno Matthew Lewis fanúšikom filmového spracovania príbehu o Harrym Potterovi netreba vôbec predstavovať. Vo všetkých 8 filmoch si zahral postavu nešikovného Nevilla Longbottoma a tá mu priniesla nielen slávu, ale neskôr aj zástupy fanúšikov (najmä zo skupín dievčat).

Samotný Lewis sa však na tieto filmy spätne nepozerá práve s nadšením, práve naopak. Ako prezradil v rozhovore pre The New York Times, sledovanie prvých dielov čarodejníckej ságy ho doslova bolí.

“To nie je Neville, to som ja”

Dnes má Matthew Lewis 31 rokov a aj keď na samotné nakrúcanie spomína s radosťou, iné je to už pri sledovaní jeho hereckých výkonov, ktoré podal v prvých dieloch obľúbenej filmovej série. Ako prezradil v nedávnom rozhovore, je to preňho ťažké sa na seba pozerať. Ako priznal, v postave, ktorú stvárnil, je až príliš veľa z neho.

„Je pre mňa jednoduchšie, keď hrám niekoho úplne odlišného, ako napríklad londýnskeho policajta alebo niekoho, kto je zdravý. Teraz je pre mňa naozaj bolestivé pozerať sa, koľko zo mňa je v Nevillovi. Keď sa na seba pozerám, hovorím si, že to nie je Neville, to som ja,“ prezradil v rozhovore Lewis, predstaviteľ nešikovného Nevilla Longbottoma.

Problémom preňho je, že mu prvé filmy Harry Potter a Kameň mudrcov, respektíve Tajomná komna pripomínajú jeho detstvo a že bol vtedy vlastne ako Neville. A na jeho nešikovné obdobie sa mu príliš dobre nespomína a najradšej by na to zabudol.

Fanúšikovia budú zrejme z Lewisovho vyjadrenia sklamaní, pre nich totiž vždy bol a aj bude dokonalým Nevillom. To, koľko zo seba samého herec do postavy vložil, však vie len on sám.