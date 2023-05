Jedna veta ho môže stáť milióny eur, aj väzenie: Komik povedal vtip o armáde, ktorý pohoršil spoločnosť

Stand-up, teda rozprávanie humorných príbehov a všeobecne vtipov pred publikom sa za ostatné roky stalo jedným z najobľúbenejších podujatí pre verejnosť. Paradoxne, nie v každej krajine platí rovnaká sloboda slova, čo sa dotklo aj čínskeho komika, ktorého vlastný vtip bude stáť milióny, a možno aj pobyt vo väzení, píše CNN.

Čína je krajina, kde je stále pri moci komunistická strana. Systém tam teda funguje mierne odlišne, ako v západnom svete. Presvedčil sa o tom aj komik menom Li Haoshi, ktorého tamojšie publikom pozná skôr pod umeleckým menom House.

Ten totiž v nedávnom vystúpení začal adresovať srandovné poznámky aj smerom k čínskej armáde, ktorú má tiež pod palcom vládnúca strana na čele s prezidentom Si Ťin-pchingom. Problémom bolo, že akékoľvek poznámky smerom k Ľudovej oslobodzovacej armáde sú v Číne rázne trestané.

Čo o nej povedal?

V Čína platí cenzúra na množstvo vecí, pričom urážky a komentovanie politického systému patria k tým najhorším oblastiam, do ktorých by sa verejnosť mala „obúvať“. To však Haoshimu nevadilo ani v momente, keď vtipne prirovnal svojich psov k ľudovej armáde.

Príbehová paródia začínala o tom, ako sa Li Haoshi presťahoval do Šanghaja a adoptoval si dvoch túlavých psov. Neskôr, keď s nimi išiel na prechádzku, si všimol, ako sa obaja pustili do honu za veveričkou. Ich oddanosť a rýchlosť sa mu spojili aj s armádou a aj keď sa to môže zdať úplne bezproblémové, Haoshi vyslovil slogan „Skvelý štýl práce, schopný vyhrávať bitky,“ pričom tento istý slogan použil prezident Číny ako opis národnej armády.

Pokuta, riziko väzenia a možný koniec kariéry

Týmito slovami si však, pravdepodobne, zničil v domácej krajine kariéru. Čína totiž v roku 2021 prijala zákon o zákaze akéhokoľvek ohovárania vojenského personálu, čo v minulých mesiacoch stálo nejedného kritika pobyt vo väzení.

Navyše, miestne úrady sa postarali o to, aby mediálna spoločnosť, ktorá zastupuje komika, dostala pokutu vo výške 2 milióny eur + musela zrušiť všetky svoje aktivity v Pekingu, ktorých je naozaj veľa, keďže Xiaoguo Culture Media patrí k najväčším producentom stand-upov a humorných šou v Šanghaji a Pekingu.

Komik sa prostredníctvom sociálnej siete Weibo ospravedlnil. „Prevezmem všetku zodpovednosť a odvolám všetky svoje vystúpenia, aby som sa hlboko zamyslel a preškolil,“ napísal.