Je im do plaču a nedokážu zaspať: Ukážka na nový horor je taká strašidelná, že ho ľudia nechcú ani vidieť

Iba nedávno sme vám dali tip na seriál, o ktorom diváci hovoria ako o „najdesivejšom, aký kedy videli“. Podobné prívlastky sa s hororovým žánrom spájajú už pravidelne a vyzerá to tak, že milovníci napätia a strachu sa majú opäť na čo tešiť. Trailer na pripravovanú novinku s názvom It Lives Inside je taký hrozivý, až je ľuďom do plaču, upozornil portál LADbible.

Hlavná hrdinka Sam sa snaží v novej škole zapadnúť a pritom odmieta svoje korene. Jej niekdajšiu najlepšiu priateľku však posadne mytologický démonický duch a nezostáva jej nič iné, ako sa so svojím pôvodom zmieriť, opisuje mrazivý dej hororu oficiálny text distribútora.

Ukážka vystrašila ľudí

Desivá snímka pochádza z dielne producentov filmu Get Out, ktorý taktiež mnohým divákov zdvihol tlak a prekvapil ich.

Ako to už býva, po zhliadnutí trailera sa potenciálni diváci zdôverili so svojimi dojmami na sociálnych sieťach. „Dlho som nevidel trailer k hororu, ktorý by ma naozaj znepokojil. Páči sa mi a vyzerá dobre,“ napísal jeden na TikToku. „Zdá sa, že rok 2023 bude v hororoch úspešný,“ dodala ďalšia.

If anyone tries to help you, it will hurt them. From the producers of GET OUT and starring Megan Suri, IT LIVES INSIDE opens exclusively in theaters this fall.

Niektorí ho nechcú ani vidieť

Niektorí používatelia opísali svoje nepríjemné pocity ešte detailnejšie. „To je v poriadku, aj tak sa mi dnes v noci nechcelo spať,“ podotkol komentujúci. „Určite to nebudem pozerať, už teraz sa bojím,“ priznal ďalší.

Rozprúdila sa aj debata o tom, že dôkazom toho, že horor bude naozaj strašidelný, sú už iba nepríjemné pocity, ktoré dokázala v ľuďoch vyvolať jeho krátka ukážka. „Prečo som to pozeral pred polnocou? Budem plakať,“ doplnil ďalší z používateľov.

Presný dátum premiéry snímky zatiaľ nie je stanovený, no spomína sa jeseň tohto roka.