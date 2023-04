Je bezpečné konzumovať jedlo, na ktoré sadla mucha? V týchto prípadoch ho podľa odborníkov radšej vyhoďte

Predstavte si, na čo všetko si mucha sadne skôr, ako pristane na vašom jedle. Veru, nie je to príjemná predstava. Je teda bezpečné takéto jedlo konzumovať alebo je lepšie ho vyhodiť?

Vyhodiť alebo nie?

Príjemné jarné dni lákajú najesť sa vonku na terase. Predstavte si ale, že zrazu na vašom obľúbenom jedle sedí hneď niekoľko múch. Drzo sa po ňom poprechádzajú a čo-to naň vyvrátia. Je také jedlo ešte bezpečné na konzumáciu? Ako píše IFL Science, riziko, že sa po jeho zjedení nakazíte nejakou chorobou, je pomerne nízke.

Napriek tomu je to ale poriadne nechutné. Vzhľadom na to, že muchy nemajú zuby, na jedlo vypustia sliny plné enzýmov. Tie ho čiastočne rozložia, aby ho následne mohla mucha nasať. Väčšinu svojho krátkeho života trávi tento hmyz tým, že sa kŕmi rozkladajúcou sa organickou hmotou, vrátane odpadkov a výkalov. Je preto pochopiteľné, že sú plné patogénov, ktoré by človeku mohli spôsobiť nepríjemnosti.

Dajte na sedliacky rozum

Vedcom sa podarilo identifikovať až 130 rôznych patogénov, vrátane húb, parazitov, vírusov či baktérií, ktoré muchy poletujúce v našich domácnostiach prenášajú. Tie môžu v niektorých prípadoch pri prenose na človeka zapríčiniť otravu jedlom.

To, či sa človek nakazí, závisí od niekoľkých faktorov. Dôležité je napríklad to, koľko múch sa vo vašom tanieri usadilo a na ako dlho. Ak sa na čerstvo uvarenom jedle na moment zdrží jediná mucha, odborníci nevidia dôvod celé ho vyhadzovať. Ak sa ale na jedle kŕmi húf múch celé hodiny, je lepšie počúvnuť sedliacky rozum a vyhodiť ho.

Opatrnejší by ste mali byť v krajinách, kde je vysoký výskyt tropických ochorení, v takých prípadoch môže človeku hroziť napríklad cholera. Bez ohľadu na to, kde žijete, je najlepšie držať sa pravidla, že ak máte o jedle pochybnosti, radšej ho nejedzte.