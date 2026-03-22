Jar dostane stopku: Slovensko čaká prudké ochladenie, v Bratislave môže napadnúť sneh

Európa sa pripravuje na prudký obrat v počasí, ktorý prekvapí aj meteorológov. Záver marca neprinesie stabilné jarné dni, ale návrat zimy, ktorá môže zasiahnuť milióny ľudí naprieč svetadielom. Sneženie, silný vietor a citeľné ochladenie dorazia aj do oblastí, kde už teploty naznačovali príchod teplejšieho obdobia.
Ako upozorňuje portál iMeteo, nad Európou sa vytvára situácia, ktorá umožní preniknutie studeného vzduchu z arktických oblastí hlboko na juh. Prvé prejavy sú viditeľné už teraz, no v najbližších dňoch sa očakáva výrazné zhoršenie počasia aj v strednej Európe.
Taliansko sa vrátilo do zimy
V čase, keď by mali teploty rásť, čelí Taliansko nezvyčajne chladnému počasiu. Oblohu pokrýva hustá oblačnosť a teploty zaostávajú za normálom pre koniec marca. Na severozápade krajiny, najmä v regióne Piemont, už napadol sneh. Ide o situáciu, ktorá je pre toto obdobie netypická a naznačuje, že jar sa tento rok rozbieha pomalšie.
V najbližších dňoch sa chlad a zrážky presunú aj do južných častí Talianska. Očakáva sa pokračovanie nestabilného počasia, nízke teploty a len minimálne oteplenie. Sneženie bude pokračovať vo vyšších polohách, no jeho hranica zostane nezvyčajne nízko.
Rozhodujúci moment prinesie studený front
Zásadný zlom nastane v polovici týždňa. K Alpám sa začne približovať výrazný studený front, ktorý prinesie prudké ochladenie a dynamické počasie. Na severe Talianska sa môžu objaviť silné búrky, nárazy vetra a intenzívne zrážky. Počas noci sa očakáva rýchly pokles teplôt, ktorý zasiahne veľkú časť Európy.
Vo štvrtok dorazí nad Stredomorie polárny cyklón, ktorý prinesie návrat zimných podmienok aj do nižších polôh. Sneženie sa môže vyskytnúť už od výšky približne 300 až 400 metrov nad morom. To znamená, že zasiahnuť môže aj viaceré mestá. Medzi nimi sú napríklad Ľubľana, Záhreb či Sarajevo, no sneh sa nevylučuje ani v Belehrade, Budapešti, vo Viedni, v Bratislave či Prahe.
Slovensko čaká prudký obrat, rozdiely budú extrémne
Do stredy budúceho týždňa si podľa predpovede portálu iMeteo ešte užijete príjemné jarné počasie s teplotami nad 15 °C. Príde však náhly zlom, ktorý môže mnohých prekvapiť. Už v stredu večer sa od západu začne nasúvať studený vzduch a vo štvrtok sa naplno prejaví. Teploty môžu v priebehu jediného dňa klesnúť aj o viac ako 12 °C, čo prinesie výrazný teplotný šok.
Od štvrtka sa počasie výrazne zhorší. Čaká vás dážď, vietor a sychravé podmienky, pričom v niektorých oblastiach sa opäť objaví sneženie. Najvýraznejší scenár naznačuje nezvyčajný kontrast. Zatiaľ čo na východe Slovenska môžu teploty vystúpiť až k 20 °C, na západe bude len okolo nuly. Práve Bratislava patrí medzi oblasti, kde sa nevylučuje návrat snehu aj v nížinách.
Za týmto vývojom je kombinácia studeného vzduchu a tlakovej níže nad Stredomorím, ktorá prinesie do oblasti aj vlhkosť. Práve táto kombinácia vytvára podmienky na výraznejšie zrážky. V niektorých scenároch sa spomína aj možnosť intenzívnejšieho sneženia, ktoré by mohlo skomplikovať dopravu.
Zima sa môže predĺžiť
Predpovede tak naznačujú, že ochladenie nemusí byť len krátkodobé. Na prelome marca a apríla sa môže objaviť ďalšia vlna chladu. Jar sa tak v niektorých častiach Európy môže výrazne oneskoriť. Nízke teploty a sneh môžu poškodiť skoré jarné plodiny aj ovocné stromy. V niektorých regiónoch to môže mať vplyv na úrodu.
Európu čaká dynamické počasie, ktoré môže ovplyvniť dopravu, energetiku aj každodenný život. Situácia sa pritom môže rýchlo meniť, preto je dôležité sledovať aktuálne predpovede a výstrahy.
