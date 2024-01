Japonsko zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Hrozia prívalové vlny cunami s výškou do piatich metrov

Strednú časť Japonska zasiahlo v nedeľu silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami cunami v Japonskom mori. Prvé takéto vlny už pobrežie zasiahli, informuje TASR na základe správ agentúr AP, DPA a AFP.

Otrasy nastali na pobreží prefektúry Išikawa na západe hlavného ostrova Honšu, v oblasti následne došlo k ďalším zemetraseniam. Budovy sa chveli aj v oblasti japonskej metropoly Tokio. Správy o škodách alebo zranených sa zatiaľ neobjavili.

Japonský meteorologický úrad (JMA) vydal varovanie, podľa ktorého by časť pobrežia Japonského mora mohli zasiahnuť vlny s výškou do piatich metrov, a to do vzdialenosti 300 kilometrov od epicentra.

Verejnoprávna televízia NHK odvysielala výzvu, aby sa ľudia čo najrýchlejšie uchýlili do vyšších oblastí alebo vyšších budov v okolí. Cunami sa podľa správy môžu vyskytnúť opakovane. Vlnu s výškou 1,2 metra už potvrdili v meste Wadžima, z prefektúry Niigata hlásili 40-centimetrové cunami.

V oblasti sa nachádza aj jadrová elektráreň. Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) oznámila, že kontroluje prípadné problémy, zatiaľ však žiadne nezaznamenala.