Japonská vláda rieši vážny problém: Ponúka tučnú sumu peňazí rodinám, ktoré sa odsťahujú z Tokia

Japonsko bojuje s vážnym problémom. Mnohé oblasti krajiny trápi starnúce obyvateľstvo, mladým ľuďom sa však z mesta na vidiek odísť nechce. Vláda preto prichádza s nezvyčajným riešením. Každý, kto sa odsťahuje z Tokia, dostane nemalý finančný obnos.

Chcú oživiť vymierajúce mestá

Ako informuje The Guardian, japonská vláda ponúka milión jenov na dieťa do 18 rokov (v prepočte 7 125 eur) každému, kto sa z Tokia odsťahuje do oblastí sužovaných populačným úpadkom. Vláda podobnú odmenu ponúkala už predtým, bola však omnoho nižšia. Novinka by mala do platnosti vstúpiť už od apríla.

Japonsko sa takýmto spôsobom pokúša vdýchnuť nový život miestam, ktoré následkom starnúceho obyvateľstva pomaly vymierajú. Množstvo obyvateľov v Tokiu následkom pandémie koronavírusu pokleslo už minulý rok, podľa vlády je ale aj tak nutné zasiahnuť. Problém s príliš vysokou hustotou obyvateľstva sa netýka len Tokia, ale aj ďalších veľkých miest, napríklad Osaky.

Finančný príspevok bude poskytnutý rodinám, ktoré sa odsťahujú z niektorého z 23 hlavných obvodov Tokia a susedných prefektúr Saitama či Čiba. V niektorých prípadoch môžu rodiny finančný balík obdržať aj v prípade, ak sa presťahujú do horských oblastí, ktoré sú súčasťou Tokia.

Pôrodnosť je nízka, obyvateľstvo starne

Vláda dúfa, že sa postoje ľudí podarí zmeniť aj vďaka pandémii, ktorá ukázala benefity práce z domu. Samozrejme, ponuka finančnej injekcie prichádza s niekoľkými podmienkami. Dostanú ju rodiny, ktoré ostanú žiť mimo Tokia najmenej 5 rokov a aspoň jeden člen rodiny sa v novej lokalite zamestná (môže aj na diaľku) alebo tu založí biznis. Ak sa rodina do Tokia vráti skôr ako po 5 rokoch, peniaze bude musieť vrátiť.

V Tokiu žije v súčasnosti približne 35 miliónov obyvateľov, napriek tomu sa predchádzajúce programy, ktoré za relokáciu sľubovali peniaze, netešili značnému úspechu. V roku 2021 dostalo finančnú pomoc 1 184 rodín. Vláda sa ale nevzdáva a dúfa, že sa do roku 2027 do menej husto osídlených oblastí presťahuje aspoň 10 000 ľudí.

Medzi lákadlá, ktoré zrejme zaujmú najmä ženy, má patriť dostupnosť materských škôl pre deti, ale napríklad aj viac nezadaných mužov. Čo sa populácie Japonska týka, množstvo ľudí postupne klesá a odhaduje sa, že v najbližších 45 rokoch poklesne o 30 %. Pôrodnosť je tu alarmujúco nízka, zatiaľ čo stúpa počet ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov.