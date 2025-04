Inú šancu už mať nebudete: Na oblohe sa objaví zelená kométa, znovu ju zo Zeme uvidíme až o milión rokov

Astronómovia len nedávno objavili kométu C/2025 F2 (SWAN), ktorá sa v týchto dňoch približuje k Zemi a zároveň aj k Slnku. Viditeľná je aktuálne z oblasti severnej pologule, vrátane Slovenska, a zaujme nielen svojím jasom, ale aj výrazným zeleným sfarbením.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Kométu sa podarilo identifikovať astronómom z vesmírneho observatória SOHO až na prelome marca a apríla tohto roka. Prakticky okamžite ich zaujala. V priebehu niekoľkých dní totiž nečakane výrazne zvýšila svoju jasnosť, čo je pri kométach skôr výnimočné.

Ako informuje český portál Aktuálne, spočiatku dosahovala jasnosť okolo 10 až 11 magnitúd, no už 3. apríla sa vyšplhala na hodnotu približne 9,5 magnitúdy a naďalej zosilňovala (čím nižšia je hodnota magnitúdy, tým je hviezda jasnejší, pozn. red.). Okrem toho vykazovala aj známky neobvykle zvýšenej aktivity. Očarujúci je aj jej zelený odtieň, za ktorý môže fluorescencia molekúl uhlíka nachádzajúcich sa v jej chvoste.

Musíte si privstať

Kométa je aktuálne viditeľná v skorých ranných hodinách na severovýchodnej oblohe, približne hodinu a pol pred východom Slnka. Nachádza sa v súhvezdí Andromedy, kam sa presunula z tzv. Veľkého Pegasovho štvorca. Na jej pozorovanie si budete musieť privstať a vybaviť sa ďalekohľadom alebo jednoduchým teleskopom, radí astronóm Martin Mašek z Českej astronomickej spoločnosti, ktorý v minulosti objavil tzv. vianočnú kométu C/2024 Y1.

Vrchol aktivity 1. mája

Kométa sa k Slnku najviac priblíži 1. mája 2025, pričom v tom istom čase bude aj najbližšie k Zemi. Pohybovať sa bude vo vnútri priemernej obežnej dráhy Merkúru. Astronómovia pôvodne predpokladali, že by mohla dosiahnuť jasnosť až 4,5 magnitúdy, čo by znamenalo, že by bola viditeľná aj voľným okom.

Tieto predpoklady sa však zatiaľ nenaplnili. „Momentálne kométa, žiaľ, slabne – pravdepodobne sme boli svedkami prechodného obdobia zvýšenej aktivity, ktorá už utíchla,“ uviedol Mašek. Podľa jeho slov viacerí pozorovatelia hlásili za poslednú noc výraznú zmenu jej vzhľadu i zníženie jasnosti.

Po Slnku sa presunie na večernú oblohu

Po tom, ako kométa preletí najbližším bodom pri Slnku, sa presunie na večernú oblohu, pozorovateľná bude krátko po západe Slnka na západnom horizonte. V Európe však bude jej pozorovanie čoraz ťažšie, pretože od 16. mája začne veľmi rýchlo klesať jej deklinácia.

To znamená, že bude stále bližšie k horizontu a čoskoro úplne zmizne zo zorného poľa pozorovateľov v strednej Európe. Následne sa presunie na južnú hviezdnu oblohu, kde ju bude možné sledovať už len z iných zemepisných šírok. Ďalšiu možnosť vidieť túto zelenú krásku zblízka dostane ľudstvo podľa astronómov až o viac než milión rokov.