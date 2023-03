Inštruktora, ktorý postrelil kadetku do chrbta a je vo vážnom stave, prepustili z policajnej cely

Inštruktora, ktorý počas výcviku na policajnej akadémii v Bratislave postrelil študentku, prepustili na slobodu. Podľa informácii portálu TVnoviny, noc zo štvrtka na piatok za mrežami už netrávil. Do práce sa nevrátil, má si čerpať dovolenku.

V prípade postrelenia študentky Akadémie PZ začali trestné stíhanie

V súvislosti s postrelením študentky na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave začala polícia trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.

„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu,“ uviedli bratislavskí policajti. Prípadom sa zaoberá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III.

Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1.3.) krátko po 16.00 h v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií bola postrelená do chrbta, po incidente bolo mladé dievča pri vedomí.