Zdravotný stav kadetky, ktorú včera nechtiac postrelil inštruktor, je veľmi vážny. Polícia začala trestné stíhanie

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave včera inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Pre TASR to potvrdila rektorka akadémie Lucia Kurilovská.

Portál TV Noviny teraz prichádza s novými informáciami o jej zdravotnom stave. „Mladé dievča je v umelom spánku a má poškodený stavec chrbtice. Hrozí, že skončí na invalidnom vozíku,“ píše portál.

V prípade postrelenia študentky Akadémie PZ začali trestné stíhanie

V súvislosti s postrelením študentky na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave začala polícia trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.

„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu,“ uviedli bratislavskí policajti. Prípadom sa zaoberá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III.

Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1.3.) krátko po 16.00 h v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií bola postrelená do chrbta, po incidente bolo mladé dievča pri vedomí.

„K výstrelu údajne došlo tak, že inštruktor mal mať medzi napáskovanými „slepými“ nábojmi aj jeden ostrý. Ako sa tam dostal, ostáva záhadou,“ dodáva portál.