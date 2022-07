Incest v rodine Elona Muska. Jeho otec splodil dieťa so svojou nevlastnou dcérou

Zdá sa, že plodenie detí je rodine Muskovcov veľmi obľúbená činnosť. Samotný šéf Tesly a jeden z najbohatších ľudí na planéte má už 9 detí. Jeho otec, 76-ročný Errol Musk je tiež stále aktívny v tejto oblasti a priznal, že má už druhé dieťa so svojou nevlastnou dcérou.

Už druhé dieťa s dcérou

Prvé dieťa, prezývané Rushi ako uvádza portál Unilad, splodil Errol s nevlastnou dcérou, 35-ročnou Janou Bezuidenhotovou už dávnejšie. To druhé mali splodiť spolu pred tromi rokmi.

Janu vychovával Errol spolu s jej matkou Heide s ktorou tvorili pár 18 rokov. Janu, budúcu matku jeho teraz už dvoch detí tak spoznal, keď mala iba 4 roky.

To, že druhé dieťa patrí skutočne Errolovi, nie je potvrdené genetickými testami, priznáva v rozhovore pre The Sun. „Vyzerá, ako keď by sa zmiešali Rose a Tosca. Takže je to celkom zrejmé. Správa sa a vyzerá ako Rushi,“ povedal Errol.

Jeho potomkovia nie sú vzťahom nadšení

Zároveň dodal, že dieťa nebolo plánované. Errol a Jana spolu nežijú, avšak Jana zostala s Errolom jeden a pol roka po narodení Rushiho a v tomto období pravdepodobne počali druhé dieťa. Medzi Errolom a Janou je vekový rozdiel 41 rokov a stále majú k sebe blízko, aj keď žijú oddelene.

Errolove deti, medzi nimi aj najznámejší Elon, nie sú z toho vzťahu nadšené. Errol povedal, že najmä dcéry boli šokované z jeho vzťahu s Janou, keďže pre nich to bola sestra.

Otec známeho miliardára povedal, že sú tu aj ďalšie ženy, ktoré by mohli mať s ním dieťa. 80. rokoch mal obdobie, keď trávil každú jednu noc s inou ženou. „Jediná vec, pre ktorú sme na Zemi, je množiť sa. Ak by som nad tým premýšľal, synovia ako Elon alebo Kimbal by tu neboli,“ odôvodnil si svoje romániky Errol.