Ide to s nami dolu vodou: Eurokomisia predvída pre Slovensko tlmený rast HDP na roky 2026 a 2027. Nezamestnanosť bude rásť

Foto: SITA (Diana Černáková)

Nina Malovcová
TASR
Zimná prognóza EK neveští pre Slovensko nič dobré, rast bude minimálny a krajina sa prepadne takmer na koniec rebríčka EÚ.

Rast reálneho hrubého domáceho produktu HDP sa v roku 2025 na Slovensku spomalí na 0,8 %, v roku 2026 rast zostane tlmený na úrovni 1,0 % a v roku 2027 sa očakáva, že reálny HDP vzrastie na 1,4 %, keďže vývoz opäť získa na dynamike. Vyplýva to zo zimných hospodárskych prognóz, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia EK, informuje spravodajca TASR.

V roku 2025 Slovensko obsadí 18. priečku rastu HDP v 27-členskej EÚ (14. miesto v 20-člennej eurozóne), v roku 2026 klesne na 22. pozíciu (16. v eurozóne) a v roku 2027 by malo mať 21. najvyšší rast HDP v EÚ a 15. v eurozóne.

Slabý rast súvisí s neistotou a konsolidáciou

Komisia tohtoročný slabý rast spája s obchodným napätím, globálnou neistotou a fiškálnou konsolidáciou. Po silnej obchodnej aktivite na začiatku roka sa očakáva, že vývoz sa v druhej polovici roka 2025 zníži v dôsledku účinkov zavedenia amerických ciel a že čistý vývoz bude negatívne prispievať k rastu. Priemyselný sektor v posledných mesiacoch podával slabšie výsledky a rast súkromnej spotreby sa v porovnaní s rokom 2024 spomalil, čo ovplyvnilo aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty DPH začiatkom roka.

Ilustračná foto: Pexels

V roku 2026 predpokladá, že rast zostane tlmený na úrovni 1,0 %, keďže pretrváva obchodná neistota a fiškálna konsolidácia zaťažuje domáci dopyt, zatiaľ čo fondy EÚ podporujú investície. EK predpokladá, že rast súkromnej spotreby sa bude v dôsledku fiškálnej konsolidácie naďalej spomaľovať.

Verejné investície by mali zostať silné, podporované eurofondami a nákupmi obranného vybavenia. Očakáva sa, že obchodná aktivita sa v roku 2026 spomalí v dôsledku vyšších ciel a utlmeného globálneho dopytu, pričom Slovensko bude vystavené americkému trhu pre svoj automobilový priemysel.

Výhľad na rok 2027 je mierne optimistickejší

V roku 2027 by mal reálny HDP vzrásť na 1,4 %, keď vývoz opäť získa na dynamike. Rast exportu by malo oživiť spustenie novej automobilky. Rast súkromnej spotreby sa má zvýšiť, hoci ďalšie konsolidačné úsilie to môže zabrzdiť. Slabšia ekonomická výkonnosť hlavných obchodných partnerov predstavuje ďalšie riziko poklesu rastu.

Inflácia sa v roku 2025 predpokladá na úrovni 4,2 % v dôsledku zvýšenia DPH a silného rastu miezd, zatiaľ čo v roku 2026 zrejme zostane na úrovni 4,1 % v dôsledku zrýchľujúcich sa cien energií, pričom v roku 2027 sa zmierni na 3,2 %.

Deficit klesne, neskôr však opäť vzrastie

Verejný deficit vďaka konsolidačným opatreniam úpravy sadzieb DPH a dane z príjmov právnických osôb, transakčná daň klesne na úroveň 5,0 % v roku 2025, potom sa v roku 2026 zníži na 4,6 % a následne sa v roku 2027 zvýši na 5,3 % v dôsledku zvýšených verejných investícií na obranu a spolufinancovania projektov financovaných EÚ.

Komisia predpokladá, že pomer dlhu k HDP pre vládu sa zvýši zo 61,9 % v roku 2025 na 64,0 % v roku 2026 a v roku 2027 dosiahne 66,9 %, najmä v dôsledku očakávaných deficitov.

Nezamestnanosť má mierne stúpať

V roku 2025 by miera nezamestnanosti mala dosiahnuť úroveň 5,4 %, čo je mierny nárast oproti roku 2024. Trh práce je napätý, o čom svedčí vysoký počet neobsadených pracovných miest a silný dopyt po pracovnej sile v určitých sektoroch, spolu s vysokým prílevom zahraničných pracovníkov.

Od roku 2026 zvýšené dane, plánované zníženie miezd vo verejnom sektore a tlmená obchodná aktivita budú zaťažovať dynamiku zamestnanosti a príjmov. Predpokladá sa, že miera nezamestnanosti v rokoch 2026 a 2027 vzrastie na 5,6 %. Očakáva sa, že rast odmien zamestnancov v roku 2026 bude negatívny a v roku 2027 sa vráti k pozitívnej trajektórii.

