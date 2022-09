Honosné zámky, obrazy a šperky v celkovej hodnote stámiliónov eur: Takýto majetok zanechala kráľovná Alžbeta II.

Vo štvrtok obletela svet smutná správa. Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo veku 96 rokov, pričom posledných 70 rokov strávila na britskom tróne. Jej veličenstvo po sebe zanecháva skutočne silnú historickú stopu, ktorej súčasťou je aj majetok v hodnote stoviek miliónov eur. Čo sa teda stane s bohatstvom zosnulej panovníčky?

Ako informuje portál Fortune, osobný majetok zosnulej panovníčky sa odhaduje na hodnotu 495 miliónov eur. Tento obnos tvorený aj z nehnuteľností zdedí jej syn, čoskoro korunovaný Karol III. Ako je však v záležitostiach týkajúcich sa kráľovskej rodiny zvykom, nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

Väčšina majetku, ktorý sa pripisoval Alžbete II. totiž oficiálne patril tzv. kráľovskej firme zvanej ako Royal Firm. Ide o impérium s celkovou hodnotou cez 28 miliárd eur, ktoré viacerí britskí panovníci označovali ako rodinný podnik. Nastáva však otázka, ako si táto spoločnosť navyšovala rozpočet, respektíve, ako zarábala samotná kráľovná Spojeného kráľovstva a ostatných štátov Commonwealthu?

Ako zarábala britská panovníčka?

Kráľovná dostávala príjem prostredníctvom daňového fondu známeho ako Sovereign Grant, ktorý sa každoročne vypláca britskej kráľovskej rodine. Pochádza ešte z doby kráľa Juraja III. o odovzdaní príjmu z parlamentu, aby kráľovská rodina mohla dostať fixnú ročnú finančnú podporu pre seba a budúce generácie.

Výška tohto príspevku bola v rokoch 2021 a 2022 stanovená na niečo vyše 99 miliónov eur. Tieto prostriedky sú míňané na oficiálne cestovné náklady, údržbu majetku a náklady na prevádzku alebo údržbu Buckinghamského paláca- sídla kráľovnej.

Kráľovná však nebola „odkázaná“ len na ročný grant z daní. Spomínaná Royal Firm, tiež známa ako Monarchy PLC, je skupina vysokopostavených členov Windsorského domu a vládnucej kráľovskej rodiny, ktorej hlavou bola práve zosnulá kráľovná.

Spoločne prevádzkujú globálne obchodné impérium, ktoré každoročne investuje stovky miliónov eur do ekonomiky Spojeného kráľovstva. Táto firma má po smrti Alžbety II. sedem členov, menovite je to kráľ Karol III. a jeho manželka Kamila, Princ William a jeho manželka Kate, princezná Anna, dcéra kráľovnej, princ Edward, najmladší syn kráľovnej, a jeho manželka Sophie, grófka z Wessexu.

Hoci rodina z podnikania osobne neprofituje, účelom je podporiť ekonomiku, ktorá môže zase poskytnúť bohatstvo Windsorovcom prostredníctvom bezplatného mediálneho pokrytia a kráľovských záruk.

Monarchia má vo vlastníctve nehnuteľnosti za 28 miliárd eur, ktoré však podľa Forbes nemožno predať. Patria medzi ne The Crown Estate: 19,5 miliardy dolárov, Buckinghamský palác: 4,9 miliardy dolárov, Vojvodstvo Cornwall: 1,3 miliardy dolárov, Vojvodstvo Lancaster: 748 miliónov dolárov, Kensingtonský palác: 630 miliónov dolárov a The Crown Estate of Scotland: 592 miliónov dolárov.

The Crown Estate je zbierka pozemkov a majetkov patriacich britskej monarchii, ktorú vlastnila kráľovná Alžbeta II. Nie je to však jej súkromný majetok. Riadi ho polonezávislá verejná rada, ktorá v júni 2022 oznámila čistý zisk 312,7 milióna eur za finančný rok 2021–2022.

Osobný majetok Jej Veličenstva

Kráľovná podľa Business Insider nazhromaždila za svoj život približne 495 miliónov eur v osobnom majetku. Vďačila za to najmä dobrým investíciám, zbierke umenia, šperkom a nehnuteľnostiam, medzi ktoré patrí napríklad Sandringham House a zámok Balmoral, kde napokon zomrela. Po jej smrti tak tento uvedený majetok prejde po korunovácii priamo na kráľa Karola III.

Jej Veličenstvo tiež zdedilo takmer 70 miliónov dolárov od svojej matky, ktorá zomrela ešte v roku 2002. Z tohto dedičstva a hodnotného majetku však nie je nutné odvádzať akúkoľvek daň. Existuje totiž špeciálna právna klauzula, ktorá oslobodzuje kráľovnú od platenia dane z dedičstva z majetku, ktorý jej zanechala matka.

Čoskoro korunovaný kráľ Karol III. teda nedostane majetok v hodnote 28 miliárd eur, no postaví sa na čelo spoločnosti. Do osobného vlastníctva tak získa „len“ osobný majetok svojej zosnulej matky, z ktorého ani on nemusí platiť akúkoľvek daň.