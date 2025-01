Hoci zatiaľ odvysielali len dve epizódy, ľudia v nich už našli chybu. Tento detail si v Ranči všimli len pozorní diváci

Rodinná sága odštartovala dvoma epizódami – jednou v pondelok, čím priamo konkurovala Dunaju, k vašim službám, a druhou v stredu. Diváci tak mali možnosť zoznámiť sa s postavami a zápletkami, ktoré sa budú postupne rozvíjať a objasňovať. Napriek tomu museli pozorne sledovať, aby pochopili aspoň základ a ako sa ukázalo, niektorí si všímali aj detaily.

Článok pokračuje pod videom ↓

O prvých reakciách divákov na seriálovú novinku Ranč sme vás informovali v článku. Spomínali sme v ňom, že druhá epizóda rodinnej ságy sa tešila mimoriadnej sledovanosti a množstvo divákov sa odrazilo aj na reakciách či recenziách, ktoré diváci zanechávali v online priestore. Niektorí seriál vo veľkom chválili, iní zas písali, že je príliš depresívny. To však nie je všetko.

Pozorným divákom neunikla chyba

V druhej epizóde, v scéne, keď sa Nela a Ondrej rozprávajú pri vode a on jej začne recitovať báseň, náhle začne pršať. V tom by nebol problém, ak by podľa divákov na prvý pohľad nebolo vidieť, že dážď je umelo vytvorený. Niektorí dokonca tvrdili, že sa v zábere mihla hadica, kvôli ktorej na niektorých častiach obrazu akoby pršalo viac.

„Práve pozerám. Vonku leje a oni sú suchí. Nie je to na hlavu??“ pýtala sa diváčka v komentároch. „Presne,“ súhlasila s ňou hneď ďalšia.

„A kde prší a ako – tam vidieť, že je tam len hadica. Na nich neprší,“ smiala sa tretia. „Presne, veď sú suchí,“ pridala sa zas iná. „Na nich neprší?“ Všimla si ďalšia diváčka. Medzi ženami sa našiel aj pobavený divák, ktorý napísal: „Na Slovensku máme už aj suchý dážď.“

„Pri tom daždi, čo tam je, on má suchú tvár bez jedinej kvapky a ona má tiež vlasy ako pred dosušením. Ja by som už mala spľasnuté,“ krútila nechápavo hlavou diváčka, ktorá si všímala aj konkrétne detaily.

Skutočne mokrý je až Miro Noga v nasledujúcej scéne, kedy vyzerá byť už naozaj premočený a musí si dokonca zložiť okuliare, keďže cez ne už nevidí. Nela so zatúlanou Dorkou sa konečne vracajú domov a v tomto momente už majú aspoň trochu mokré vlasy, hoci ich oblečenie vôbec nevyzerá, že by ich zastihla búrka, na rozdiel od Nogovej postavy.