V Dunaji, k vašim službám to bude opäť vrieť. Vracia sa konflikt, ktorý bol v minulej sérii zdanlivo zažehnaný

Len nedávno do Dunaja, k vašim službám pribudla Marína ako jedna z nových postáv. Rovnako ako na Magdu, aj na ňu mali diváci zmiešané názory, ktoré sa postupne dotvárali s pribúdajúcimi epizódami. Hoci zo začiatku nepatrila Marína k obľúbeným postavám, jej plán, ako dostať Židov z krajiny a zachrániť ich, všetkým ukázal, že má srdce na pravom mieste.

Skôr než sa tak však stalo, konflikt medzi Alenkou a Marínou vyeskaloval. Alenka totiž mala pocit, že po Maríne len žehlí problémy a rozhodla sa ju poslať späť k rodičom do Lučenca. Marína však potajomky z vlaku vystúpila a urobila dobre. Sestry Valentové sa nakoniec udobrili a dokonca sa im spoločným úsilím podarilo zbaviť Jula.

Opäť medzi nimi panuje napätie

V deviatej sérii sa predstavilo niekoľko nových postáv. Vzťah Alenky a Maríny však skomplikuje Milan, ktorého Marína s nadšením predstavila Alenke ako svojho nového priateľa. Tá sa s ním však už pozná a hneď bolo vidieť, že je v šoku z toho, že ho znova vidí, hoci sa to pred sestrou snažila uhrať. Pre túto jej reakciu okamžite začali fanúšikovské teórie o tom, že je Milan v skutočnosti Alenkina bývalá láska, alebo že je v skutočnosti zaľúbený do Alenky a cez Marínu sa k nej chce dostať bližšie.

Zdá sa, že by mohli mať pravdu, keďže sa Milan začal Alenky vypytovať na jej vzťah a zisťovať, čo sa stalo s Michalom. Navyše, zatiaľ čo Marína ho vníma ako nesmelého a nespoločenského, Alenka pozná Milana úplne inak. Marínu zároveň presvedčil, že je prvou ženou v jeho živote, čo Alenku viac než šokovalo, keďže ona vie niečo iné. Je tak jasné, že hrá na dve strany a zdá sa, že jeho cieľom je skutočne Alenka.

Alenka navyše pred Marínou tají, že má s Milanom spoločnú históriu, hoci on tomuto slovu zjavne nerozumie. Síce totiž chodí s Marínou, ale podľa ukážky chytí v kine za ruku Alenku, čím opäť dokazuje, že pre neho nie je len minulosťou. Je tak viacero spôsobov, ako by sa mohla táto situácia pokaziť a je jasné, že keď pravda vypláva na povrch, otrasie to vzťahom medzi sestrami.

Popis k šiestej epizóde totiž podľa ČSFD, znie: „Edita si ťažko zvyká na novú situáciu. Vilma zisťuje, že štúdium môže byť pre ňu výzvou z iných dôvodov, než by čakala. Milan vnáša medzi Alenu a Marínu nové napätie. V kabarete vyčíňa zlodej a Dunaj spozná nového spolumajiteľa…“