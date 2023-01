Herec Jeremy Renner musel po nehode podstúpiť niekoľko operácií, okrem nohy si poranil aj hrudník

Známy americký herec Jeremy Renner sa v nedeľu ráno vážne zranil na svojom ranči, kde mal pomocou pluhu odhrabávať sneh. Stav filmovej hviezdy bol vážny a musel podstúpiť niekoľko operácií, no zdá sa, že z najhoršieho je vonku, píše CNN.

Renner si poranil nohu aj hrudník

V pondelok ráno sme informovali o nehode Jeremyho Rennera, ktorého svet pozná okrem iného aj z filmov z dielne Marvelu. Herec, ktorý v snímkach o superhrdinoch stvárňuje postavu Hawkeyea, vlastní ranč v pohorí Sierra Nevada, o ktorý sa aj poctivo stará. Práve práca na pozemku spôsobila, že si vážne zranil nohu a nebyť blízkeho suseda, situácia mohla skončiť oveľa horšie.

Ako písali ďalšie správy, Renner stratil pri poranení nohy množstvo krvi. Sused, zhodou okolností lekár, mu pomohol zastaviť krvácanie a zalarmovať záchrannú službu, ktorá 51-ročného herca previezla do nemocnice na helikoptére. V pondelok večer bolo známe, že Renner je vo vážnom, no stabilizovanom stave, ale okrem nohy si poranil aj iné časti tela a čakajú ho operácie.

Príčina sa stále zisťuje

Podľa najnovšej aktualizácie sa Jeremy Renner zotavuje po dvoch operáciách, ktoré musel podstúpiť pre zranenie hrude a nohy. „Utrpel tupé poranenie hrudníka a tiež ortopedické poranenie,“ povedal jeho hovorca.

Konkrétna príčina nehody nie je stále známa, no šerif z okresu Washoe uviedol, že policajti a výskumné tímy pracujú na vyšetrovaní. Známe však je, že Renner bol na svojom pozemku často aktívny a okrem snežného pluhu sa často prevážal aj v terénnom aute. The Guardian dodáva, že medzi Silvestrom a novoročnou nedeľou napadlo v oblasti, kde má Renner ranč, 16 až 30 centimetrov čerstvého snehu, čo ho prinútilo k odpratávaniu, kedy utrpel zranenia.

Rodina ďakuje všetkým vrátane fanúšikov

V súčasnosti má byť Renner už stabilizovaný a v procese zotavovania, za čo poďakovali aj jeho rodinní príslušníci. „Jeremyho rodina by chcela vyjadriť svoju vďačnosť skvelým lekárom a sestrám, ktoré sa o neho starajú, záchranárom z Truckee Meadows Fire and Rescue, šerifovi okresu Washoe, starostovi mesta Reno a rodinám Caranovým a Murdockovým. Sú tiež nesmierne ohromení a oceňujú prílev lásky a podpory od jeho fanúšikov,“ uvádza vo vyhlásení jeho hovorca, ktorý pretlmočil odkaz rodiny do médií.

Jeremy Renner je v súčasnosti okrem postavy Hawkeyea zamestnaný aj v seriáli od Paramount+, Mayor of Kingstown. V minulosti bol dvakrát nominovaný aj na prestížneho Oscara.