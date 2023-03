Pre záchranu synovca by som to urobil zas: Toto sú všetky poranenia, ktoré Jeremy Renner utrpel počas brutálnej nehody

Jeremy Renner poskytol prvý rozhovor od brutálnej nehody, počas ktorej ho takmer pripravil o život snežný pluh. Hovorí v ňom o všetkých poraneniach, ktoré utrpel. Priznáva však, že pre záchranu synovca by to neváhal podstúpiť znova.

Ako informuje The Guardian, Jeremy Renner sa podujal na prvý rozhovor po brutálnom januárovom incidente so 7-tonovým snežným pluhom. Novinárke Diane Sawyer povedal, že bol pri vedomí po celý čas, vnímal každú jednu sekundu. 52-ročný herec bol po nehode hospitalizovaný v kritickom stave.

Rozhovor bude v USA uverejnený 6. apríla, trailer si ale môžete pozrieť už teraz. Jeho súčasťou je aj zúfalé volanie na tiesňovú linku, kde počuť Rennerove bolestivé vzdychy. Renner sa v rozhovore vyjadril, že snežný pluh Sno-Cat mieril priamo na jeho synovca. Aby ho zachránil, pokojne by do cesty pluhu skočil znova.

Samozrejme, synovec bol z incidentu poriadne vydesený. Videl Rennera ležať v kaluži krvi, myslel si, že to nemohol prežiť. Herec mal napokon podľa portálu Screenrant zlomených 8 rebier na 14 miestach, mal zlomené pravé koleno a pravý členok, utrpel fraktúru ľavej holennej kosti a ľavého členka. Zlomenú mal aj kľúčnu kosť na pravej strane a pravé rameno. Utrpel aj zlomeniny tvárových kostí, vrátane očnice, sánky a čeľuste.

Utrpel aj kolaps pľúc a jedno zo zlomených rebier mu prepichlo pečeň. Výpočet zranení je naozaj desivý. Renner priznáva, že v istom momente uvažoval nad tým, ako bude jeho telo po incidente vyzerať, či z neho ostane len mozog a miecha ako v nejakom vedeckom experimente.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023