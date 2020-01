Henry Cavill bol postavou Geralta zo Zaklínača posadnutý. Vo svojom kostýme chodil dokonca aj domov

Aj keď bol seriál prvýkrát odvysielaný len v decembri roka 2019, získal si srdcia divákov po celom svete. A zdá sa, že si ho neobľúbili len diváci, ale aj herci, ktorí si zahrali hlavné postavy.

Cavill je postavou Geralta posadnutý

Hlavnou postavou seriálu je Geralt z Rivie, ktorého stvárnil Henry Cavill. Ako uvádza portál Unilad, väčšina z nás je celkom rada, ak doma na prácu myslieť nemusí, to však nie je prípad Hanryho Cavilla. Ten je svojou postavou údajne posadnutý do takej miery, že filmový kostým so sebou nosí aj domov, aby postavu mohol „oživiť“ aj počas svojho voľného času.

V seriáli The Witcher, ktorý bol prvýkrát len nedávno odvysielaný na Netflixe, si Henry Cavill zahral zaklínača, lovca príšer, ktorý má vďaka mutáciám zaujímavé nadprirodzené schopnosti. Seriál vznikol na základe rovnomenného diela, novely spod pera poľského autora, Andrzeja Sapkowského. Seriál však nie je jedinou adaptáciou, Zaklínač sa totiž stal inšpiráciou aj pre videohru. The Witcher teda mal už pred odvysielaním seriálu nemalú fanúšikovskú základňu a Henry Cavill sa rozhodol, že za žiadnych okolností nemôže fanúšikov Zaklínača sklamať.

V brnení a parochni jedol, spal, dýchal

Samozrejme, pred každým natáčaním sa herci na svoju úlohu poriadne pripravujú a ináč to nebolo ani v prípade Henryho Cavilla. Ten nielen pravidelne cvičil, aby nabral svalovú hmotu, ale podstúpil aj drastickú dehydratáciu, aby jeho vypracované svaly pred kamerou vynikli. Navyše, na úlohu sa treba naladiť nielen fyzicky, ale aj mentálne. Herec preto spal, jedol a dýchal ako Geralt z Rivie. V rámci prípravy dokonca prečítal aj Szapkowského knihy a hral Zaklínačom inšpirované videohry.

Pre NME sa vyjadrila 36 ročná televízna producentka, Lauren Schmidt Hissrichová, ktorá hovorí, že Cavill pri príprave na svoju úlohu naozaj nič nezanedbal a dokonca aj vo voľnom čase nosil svoje brnenie a striebornú parochňu, aby sa s Geraltom z Rivie zžil v maximálnej možnej miere. Lauren dodáva, že pre Cavilla to nebola len rola, ale poslanie. Napríklad, trval na tom, že jeho brnenie musí vyzerať tak, akoby ho hlavná postava skutočne nosila celé roky. Neraz preto v brnení trávil celý deň a dokonca v ňom aj spal.

Aj keď tvorcovia seriálu Cavillovi prízvukovali, že brnenie na sebe nemusí mať neustále, herec trval na svojom a zdá sa, že sa mu to vyplatilo. Samozrejme, nebolo to vôbec také ľahké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Cavill sa napríklad vyjadril, že nasadenie brnenia a úprava vizáže a parochne mu samému doma zabrala dve hodiny, a to len preto, aby sa čo najlepšie zžil s postavou Geralta z Rivie. Pre Polygon sa vyjadril, že aj vďaka príprave cíti s postavou skutočné prepojenie, chápe jeho zmýšľanie a rozumie jeho povahe.