Netflix odhalil zoznam najpopulárnejších filmov a seriálov za rok 2019. Medzi nimi The Witcher či Sex Education

Hádam najhorúcejšou novinkou je seriál The Witcher, pomerne veľa pozornosti si získali aj správy o pokračovaní seriálu You a nesmieme zabudnúť ani na záver Hier o tróny. Čo všetko ľudia v roku 2019 na Netflixe sledovali?

Čo sledovali ľudia v roku 2019?

Ako uvádza portál Independent, Netflix sa rozhodol, že zverejní zoznam tých najpopulárnejších programov, ktoré ľudia po celom svete počas roka 2019 sledovali.

Napríklad, iste ste už počuli o prípade Madeleine McCannovej. Madeleine bola so svojimi rodičmi na dovolenke v Portugalsku, keď 3. mája v roku 2007 dievčatko z dovolenkového rezortu bez stopy zmizlo. Od tých čias po nej pátralo množstvo ľudí, no bez úspechu. Práve jej príbeh inšpiroval vznik diela s názvom Kam zmizla Madeleine McCann? Aj keď dielo vzniklo pod taktovkou amerických tvorcov, v Británii sa vyšplhalo na prvú priečku ako nasledovanejší dokument na Netflixe.

Informácie o najsledovanejších seriáloch a filmoch uverejnil aj portál Deadline a na zoznam sa dostala nielen Británia, ale aj Nemecko, Austrália, India či Francúzsko.

S informáciami o najsledovanejších programoch v Amerike sa zas podelil portál The Wrap. Ako sme spomínali, v Británii tento rok zvíťazili kriminálne dokumenty, na čele s dokumentom o Madeleine McCannovej, druhú priečku však obsadilo dielo 6 Underground, v hlavnej úlohe s Ryanom Reynoldsom a na tretie miesto sa prepracovala komédia Vražda na jachte, kde si hlavné úlohy zahrali Jennifer Aniston a Adam Sandler.

V top 10 je The Witcher aj Stranger Things

Na 4. miesto v zozname najpopulárnejších diel roka 2019 sa prepracoval seriál The Witcher, a to napriek tomu, že svetlo sveta uzrel len nedávno, a to 20. decembra. Hneď za The Witcherom sa ocitol The Irishman, kde sa hlavných úloh zhostili Robert DeNiro a Al Pacino.

V top 10 sa okrem toho ocitlo aj dielo Po živote, tretia séria seriálu Stranger Things, dokumentárny film Naša planéta, seriál Sexuálna výchova či dokumentárny film nakrútený podľa skutočného príbehu, Rozhovory s vrahom: Výpoveď Teda Bundyho.

Čo sa týka amerických divákov, zmenilo sa najmä poradie diel, obsadenie však pomenej. Na prvú priečku sa dostal film Vražda na jachte, druhé miesto obsadil seriál Stranger Things a na tretie miesto sa prepracoval film 6 Underground.

Američania si obľúbili aj animovaný film Rodinka Úžasných 2, film The Irishman a seriál The Witcher. Do top 10 sa okrem toho dostal aj film Triple Frontier s Benom Affleckom, ďalšie dielo o slávnom vrahovi, Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou, seriál The Umbrella Academy či film Diaľničná hliadka.

V Austrálii sa najpopulárnejšími dielami stali opäť film Vražda na jachte, 6 Underground a seriál The Witcher. Celkom iný názor majú na filmy a seriály obyvatelia Indie. Tí si totiž za víťaza zvolili seriál Posvätné hry, druhú priečku obsadil romantický film Kabir Singh a na tretie miesto sa dostala dráma s názvom Article 15.

Francúzski diváci si zas obľúbili The Witcher, 6 Underground a španielsky seriál Money Heist. Rovnako dopadlo hodnotenie aj v Nemecku, až na to, že na prvom mieste sa ocitol film 6 Underground.