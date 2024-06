Harry a Meghan vraj kontaktovali Kate, snažia sa zakopať vojnovú sekeru. Tieto kroky však hovoria jednoznačne

Podľa viacerých zdrojov sa Harry a Meghan zúfalo snažia spojiť s princeznou Kate, aby urovnali všetky spory, ktoré medzi nimi sú. Zdá sa však, že sa im to príliš nedarí.

Ako informoval portál OK Magazine, Sussexovci sa snažili s Kate skontaktovať počas jej návratu ku kráľovským povinnostiam, teda po Trooping the Colour. Harry a Meghan o Kate nič nevedia od oznámenia jej zdravotného stavu v marci a odvtedy sa vraj snažia ukončiť ich spor. „Harry a Meghan sledujú uzdravovanie Kate s obrovským záujmom, avšak, bohužiaľ, je to viac z diaľky. Ich komunikácia medzi palácom a najmä princom a princeznou z Walesu, je veľmi obmedzená,“ prezradil zdroj.

Chcú urovnať všetky spory

Sussexovci si v posledných rokoch nedávali príliš pozor na to, čo na verejnosti prezradia a vytiahli hneď niekoľko káuz a zaujímavých faktov o kráľovskej rodine, ktoré sa nemali dostať na verejnosť. Väčšina fanúšikov vie, že členovia kráľovskej rodiny verejnosti nič osobné nechcú prezradiť a určite sa nechcú zverovať s ničím súkromným.

Veria, že sa im podarí hodiť hnev za hlavu

„Harry a Meghan mali dostatok informácií na to, aby vedeli, že ľudia sú nadšení myšlienkou návratu Kate, takže sa im uľavilo, že bude čoskoro dostatočne zdravá na to, aby sa mohla vrátiť k svojim povinnostiam. Želajú jej všetko dobré, ale stále na tom s Kate nie sú tak, aby si zaslúžili vedieť niečo viac. To im však nezabránilo, aby ju kontaktovali. Keď bude Kate v poriadku, dúfajú, že sa im podarí zakopať vojnovú sekeru a dosiahnuť prímerie medzi ňou, Williamom, ale aj kráľom Karolom,“ vysvetlil zdroj.

Hoci sa zdá, že Sussexovci sa chcú so zvyškom svojej rodiny udobriť, princovi Harrymu sa nepodarilo stretnúť ani s Kate, ani s Williamom, keď nedávno navštívil Spojené kráľovstvo. Stretol sa však aspoň so svojím otcom Karolom. Meghan odmietla cestovať do Anglicka so svojím manželom. „Meghan sa zúfalo snaží ukázať, že je nad vecou a že chce ukončiť spor medzi nimi. To by jej imidžu len prospelo. A napriek všetkému, čo medzi nimi nebolo dobré, súcití s Kate a vie si len ťažko predstaviť, ako sa naozaj cíti,“ povedal zdroj.

Meghan pritom vraj dala jasne najavo, že nechce nič iné, len zahodiť za hlavu všetko zlé a nájsť cestu k tomu, aby boli všetci opäť rodina a prestali myslieť na hnev a spory.