Na verejnosť sa vraj dostali tajné informácie o zdravotnom stave princeznej Kate. Ľudia ju videli na netradičnom mieste

Princezná z Walesu, Kate Middleton, údajne podstupuje tajnú liečbu rakoviny v Houstone v Texase. Práve preto vraj chýbala aj na nácviku pred kráľovskými oslavami Trooping the Colour.

Ako informuje portál Hindustan Times, počas Trooping the Colour sa Kate Middleton po prvý raz objavila na verejnosti, čo bolo pre fanúšikov veľmi upokojujúce, a to napriek tomu, že celý svet vie, že bojuje s rakovinou. „Aj keď je to princezná z Walesu, stále je to matka a manželka a má rovnaké pocity, obavy a strachy ako ktokoľvek iný,“ povedala bývalá tajomníčka kráľovnej Alžbety, Ailsa Anderson.

Cestuje Kate do USA?

Ďalší zdroj povedal, že aj keď počas svojho prvého verejného vystúpenia ukázala silu, liečba je veľmi náročná a ľudia ju zvládajú odlišne. „Vedľajšie účinky môžu byť veľmi náročné.“ Počas týchto dní sa na Reddite objavilo niekoľko ľudí, ktorí tvrdia, že Kate videli v Houstone v Texase, čo má byť aj dôvodom, prečo princezná zmeškala prípravy na Trooping the Colour.

Ľudia tvrdia, že ju videli

Jedna komentujúca povedala, že navštívila priateľov v St. Regis a trávila čas v hoteli. Iný „online detektív“ sa zmienil o tom, že od zamestnanca University of Texas MD Anderson Cancer Center sa dozvedel, že videli Kate vychádzať a smiať sa so svojím bodyguardom neďaleko nemocnice. MD Anderson je celosvetovo známe ako centrum, ktoré sa zaoberá riešením rôznych druhov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, vaječníkov, pľúc, prostaty, melanómu a leukémie.

Sú to len dohady?