Harry a Meghan sa s kráľovnou Alžbetou nezhodli na zásadnej veci. Panovníčka rázne zatrhla ich prianie, toto je dôvod

Ešte pred svadbou v roku 2018 mali princ Harry a Meghan jednu prosbu. Opýtali sa kráľovnej Alžbety, či by mohli bývať na hrade Windsor. Práve tam si chceli vybudovať hniezdočko lásky, no kráľovná pre to nenašla pochopenie.

Údajne išlo o „nevhodnú“ žiadosť, ktorú kráľovná „rázne zamietla“, ako sa píše na portáli Daily Mirror. Harryho už zosnulá babička im však namiesto hradu Windsor navrhla Frogmore Cottage. Ide o 10-spálňový dom, nachádzajúci sa na Windsorskom panstve. Bol blízko miesta, kde kráľovná Alžbeta II. trávila veľa času, čo znamená, že to bolo ideálne miesto na bývanie pre mladú rozrastajúcu sa rodinu.

Dala im iný návrh

Podľa správ chceli Sussexovci bývať na hrade, preto chceli zistiť, či „by im mohli byť k dispozícii obytné priestory po ich sobáši.“ V tom čase mali súkromné ​​byty v samotnom zámku iba kráľovná a princ Philip, pričom všetci ostatní bývali na inom mieste v rámci panstva. Panovníčka však údajne „slušne, ale rozhodne navrhla“, aby namiesto toho bývali v neďalekom Frogmore Cottage.

Kráľovský autor a historik Hugo Vickers pre The Times povedal: „V súkromných apartmánoch sú prázdne spálne, ktoré si Sussexovci mohli všimnúť. Niektoré obytné priestory v areáli hradu mohli byť prerobené na iné účely. Ale chápem, že to nemusí byť úplne vhodné, aby tam žila mladá rodina.“

Nakoniec to bola dobrá voľba