Francúzsky originál nepovolili, kópia z USA vyhrala. O čom je najlepší film tohtoročných Oscarov – CODA?

V noci sa konalo slávnostné odovzdávanie Oscarov. Prinieslo niekoľko prekvapení a jedným z nich je aj samotný víťaz hlavnej kategórie Najlepší film, ktorým sa stala snímka CODA. Mnohí o nej doteraz vôbec nepočuli, diváci, ktorí ju videli, ju chvália, no ďalší sú sklamaní, že si spomedzi nominácií odniesla cenu práve táto snímka. Poďme si najnovší oscarový film bližšie predstaviť.

Americká dráma CODA je remakeom francúzskeho filmu z roku 2014 s názvom Rodinka Beliérovcov – La Famille Bélier a jej názov je skratkou pojmu Child of Deaf Adults alebo Dieťa hluchých rodičov.

Ukazuje dôležitú tému

Pre celý príbeh je kľúčový, keďže CODA do jeho centra umiestnila nepočujúcu rodinu. Dcéra, jediná počujúca z nich, v sebe objaví vášeň ku spevu. Ak by sa mu chcela plnohodnotne venovať, musela by svojím spôsobom zradiť blízkych, ktorí sú na ňu a jej sluch pri živobytí odkázaní. Musí sa teda rozhodnúť, či uprednostní svoj vlastný sen alebo rodinné povinnosti.

Názov CODA rovnako nájdeme v hudobnej terminológii a používa sa na označenie samostatnej časti skladby v úplnom závere.

Prvý nepočujúci herec s Oscarom

Snímka je svojou témou popretkávaná do takých detailov, že sa v nej objavili aj skutočne nepočujúci herci, ktorí jej dodali ešte väčšiu autenticitu. Herec Troy Kotsur získal Oscara v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe a stal sa vôbec prvým nepočujúcim, ktorý získal zlatú sošku za svoj herecký výkon, uvádza NPR.

Originál v USA nechceli uviesť, verný remake ocenili

Diváci filmu sa však delia do troch kategórií. Tým v prvej sa CODA páčil a udelili mu výborné hodnotenie, o čom svedčí, že na ČSFD sa môže pochváliť 82 % a na IMDB získal 8/10. Druhá ho úplne prehliadla a tá tretia zostala po vyhlásení cien Akadémie nemilo prekvapená.

Portál IndieWire vyzdvihol filmu predovšetkým jeho inteligentné plánovanie. Iba málokto z divákov totiž vie, že jeho francúzsky originál zarobil celosvetovo 86 miliónov dolárov. Americká produkcia sa tohto úspechu chytila a ako poznáme aj z ďalších podobných príkladov, natočila svoju vlastnú kópiu, ktorá je v tomto prípade mimoriadne verná francúzskej verzii.

Zaujímavosťou však je, že Rodinka Beliérovcov sa v kinách po Spojených štátoch neobjavila. Dôvod je jednoduchý – americká distribúcia nepovolila jeho premietanie. Dôvodom vraj bolo, že mali pocit, že medzi americkými divákmi neuspeje. Namiesto toho vznikol jej remake, ktorý pred niekoľkými hodinami získal sošku Oscara.

Porazil aj najväčšieho favorita

Zaujímavosťou však je, že CODA je prvým filmom v histórii 94. ročníkov udeľovania Oscarov, ktorý je distribuovaný streamovacou službou a má na konte zlatú sošku. Nejde ani o Netflix, ani o HBO Max, ale o Apple TV+, píše Vox.

Desiatka nominovaných filmov na hlavnú kategóriu Oscarov bola mimoriadne pestrá. Objavila sa v nej japonská snímka Drive My Car, Slovákmi neobľúbený favorit The Power of the Dog, Duna, muzikál West Side Story alebo Don’t Look Up.

CODA celkovo získala tri zlaté sošky Oscara – v kategóriách Najlepší film, Najlepší herec vo vedľajšej úlohe a Najlepší adaptovaný scenár. Okrem toho má na svojom konte aj ďalšie ocenenia. Štvoricu cien z filmového festivalu v Sundance alebo dve ceny BAFTA.