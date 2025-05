Fico v Moskve: Stretol sa so srbským prezidentom Vučičom, na videu sa držali za ruky. Premiér mu zaprial veľa šťastia

Srbský prezident Aleksandar Vučič sa vo štvrtok večer v Moskve stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom, informuje TASR podľa srbského portálu Novosti.rs. Obaja pricestovali do ruskej metropoly na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Fico pricestoval do Moskvy vo štvrtok večer. Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR do Moskvy letel cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more a Gruzínsko z dôvodu neumožnenia preletu ponad pobaltské krajiny Estónsko, Litvu a Lotyšsko.

Fica čakajú viaceré rokovania

Vučič priletel do ruskej metropoly o deň skôr. Pri príležitosti stretnutia s Ficom srbský prezident na svojom účte na platforme Instagram napísal: „Bratské stretnutie s premiérom Slovenska Robertom Ficom dnes večer v Moskve. Srbi a Slováci, bratia navždy!“ Zverejnil aj fotografiu, na ktorej si s Ficom podáva ruku.

Premiér SR by mal počas svojej návštevy Moskvy absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či najvyšším predstaviteľom Vietnamu.

Novosti citovali Vučiča, ktorý uviedol, že lídri sa už vo štvrtok večer zišli na spoločnej slávnostnej večeri, ktorú zorganizoval ruský prezident Vladimir Putin.