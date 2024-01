„Fico do basy!“ skandujú tisícky Slovákov: V Bratislave a ďalších mestách protestujú ľudia proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry

Na Námestí SNP v Bratislave sa začína opozičný protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Námestie je zaplnené, sú na ňom tisícky ľudí, dav skanduje „Dosť bolo Fica!“ a „Fico do basy!“, informuje Denník N.

Protesty sa konajú v mestách po celom Slovensku

Podobne ako naposledy, protest moderuje herečka a moderátorka Kristína Tormová. Protestné zhromaždenia zvolali opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SaS. Protesty sú aj v ďalších 19 mestách. Na protest do hlavného mesta prišiel aj prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Na protest na košickú Hlavnú ulici prišlo podľa webu Aktuality okolo 3 000 ľudí. Odhaduje sa, že v Bratislave protestuje až 20 000 ľudí. Do ulíc ich vyhnal nesúhlas s vládnym balíčkom zákonov v oblasti trestného práva a nesúhlasia s likvidáciou Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ficovi na krajine nezáleží

„Robert Fico vždy hovoril, že mu záleží na krajine a na bežných ľuďoch, ale záleží mu len na jeho blízkych a na tých, ktorí potrebujú aby vládol,“ začal protest v Bratislave príhovorom podpredseda KDH a poslanec Marián Čaučík. Ľudia začali následne skandovať meno kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka. Podľa Čaučíka by prijatie zmien v Trestnom zákone, ktoré znižujú tresty za niektoré trestné činy vrátane trestov za korupciu boli amnestie pre niektorých ľudí. Doplnil, že by to bolo horšie ako takzvané Mečiarove amnestie.

V metropole východu je vo štvrtok aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ľudia znovu pri mene Petra Pellegriniho kričali podržtaška.

„Robert Fico sa bojí ulice, teraz je zalezený v byte pod Slavínom, na ktorý si nemohol poctivo našetriť“, vyjadril sa Branislav Gröhling (SaS) na bratislavskom proteste. Kritizuje vládnu koalíciu, že okrem zrušenia špeciálnej prokuratúry zamýšľa aj zrušenie NAKA.

Správu aktualizujeme.