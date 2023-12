Fanúšikovia sa majú na čo tešiť, Rod draka sa vracia: Zverejnili prvý trailer k druhej sérii, pozrite si ho

Obľúbený seriál sa vracia, pokračovanie Rodu draka si budete môcť pozrieť už budúci rok. HBO pred Vianocami potešilo fanúšikov, prvý trailer k druhej sérii je vonku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Očakáva sa, že príbeh bude pokračovať tam, kde skončil v prvej sérii. Prequel Game Of Thrones dostal pokračovanie, druhá séria Rodu draka by mala mať premiéru v priebehu roka 2024, informuje screenrant.com. HBO v závare traileru sľubuje, že by to malo byť počas leta budúceho roka, zatiaľ si môžete pozrieť trailer: