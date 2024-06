Z novej časti Rodu Draka ľuďom „odpálilo dekel“, hodnotia ju na brutálnych 87 %. Z jednej scény budete mať zimomriavky

Už je to viac ako týždeň, čo sa fanúšikovia seriálovej pecky Rod Draka (House of the Dragon) dočkali jej druhej série. Mnohí boli spokojní, prvú časť prirovnávali ku Game of Thrones a udelili jej vysoké hodnotenia, niekoľko hodín od premiéry jej na ČSFD svietilo šialených 92 %. Na svete je už aj druhá časť a diváci sú opäť nadšení.

Druhá séria Rodu Draka celkovo prinesie osem epizód a užiť si ich môžete na týždennej báze na streamovacej platforme Max. Druhá, ktorá je vonku len pár hodín, nesie príznačný názov „Rhaenyra krutá“, ktorý vám dá dokonalý zmysel, keď si ju pozriete, podobne, ako to bolo v prípade tej prvej.

Pokračuje s vysoko nastavenou latkou

Ak ste ju ešte nevideli, nemusíte sa obávať, nič z deja vám neprezradíme. Povieme len toľko, že diváci opäť dostali to, po čom túžili. O čom svedčia aj ich vysoké hodnotenia. Mnohí epizóde udeľujú štyri alebo maximálnych päť hviezdičiek a aktuálne sa drží na 87 %.

Ľudia vo svojich recenziách vyzdvihli viacero vecí, napríklad atmosféru, s ktorou časť perfektne pracovala. „Zase sa podarilo navodiť atmosféru totálneho zúfalstva a strachu,“ zhodnotil niekto v komentároch. „Tanec drakov sa pomaly rozbieha… A vyzerá, že to bude stáť za to, podobne ako v knihe,“ doplnil niekto ďalší.

Ako v prvej časti druhej série, tak ani tu nechýbala dramatická scéna, ktorá okrem dávky brutality odhalila oveľa viac o samotných charakteroch postáv. A niektorí fanúšikovia veria, že akcie ešte pribudne. „Myslím, že akcia nás ešte len čaká, ale už aj toto je za mňa krása, ktorá tu chýbala,“ dodal iný z divákov.