Facebook spustil svoj nový vzhľad. Takto jednoducho si ho môžete aktivovať

Sociálna sieť Facebook je užívateľom dobre známa. Desktopová verzia sa nemenila už dlhé obdobie a mnohí užívatelia volali po jej zmene, či pridaní tmavého režimu. Facebook na tomto zapracoval a už v januári sme vás informovali, že niektorí Slováci už novú desktopovú verziu majú.

Teraz je však nová verzia Facebooku dostupná pre mnohých užívateľov a môžete si ju manuálne aktivovať. Prináša zmeny najmä v rozložení stránky a viac sa podobá na mobilnú verziu. Veľkou zaujímavosťou je pridanie tmavého režimu, ktorý oceníte najmä večer.

Nový dizajn, staré funkcie

Ak by ste hľadali niečo nové, sklameme vás. Je to skutočne iba nový vzhľad, ktorý je však moderný, prehľadný a prináša osvieženie do starého, už pomerne dosť okukaného dizajnu. Najviac zaujme určite už spomínaný tmavý režim, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube, napríklad existuje aj v prehliadači Chrome.

Ako si aktivovať/deaktivovať nový vzhľad Facebooku

Ak máte záujem vyskúšať si nový dizajn Facebooku, je to skutočne veľmi jednoduché. Navyše, ak sa vám nebude režim pozdávať, môžete si ho prepnúť do starej verzie. Za vyskúšanie tak nič nedáte.

Prejdite do nastavení (šípka dole v pravom hornom okraji). Vyberte možnosť „Switch to New Facebook“. Zvoľte si biely alebo tmavý režim. Hotovo.

S novým vzhľadom však nemusí byť každý hneď stotožnený a niekomu sa nemusí páčiť. V takom prípade stačí postup zopakovať a v nastavení zvoliť možnosť „Prejsť na klasický Facebook“. V nastavení je tiež možné si zapnúť alebo vypnúť tmavý režim.

Nie každý

Zdá sa, že túto možnosť v nastavení Facebooku nemá úplne každý, preto sa dá predpokladať, že Facebook túto funkciu bude pridávať postupne. Niektorým sa Facebook už zmenil automaticky, iní zase majú možnosť pozrieť si iba náhľad ako bude nový vzhľad vyzerať. Dajte nám vedieť v ankete, ako je to u vás.