Vlna, lavína a sopka: Takto vyzerajú 3 druhy ženského orgazmu, zažívajú pri nich odlišné pocity

Téma ženských orgazmov je stále v našej spoločnosti tabu. No do toho prichádzajú výskumy, akým je aj tento, a ukazujú nám ho v úplne inom svetle. Nové zistenia publikované v časopise The Journal of Sexual Medicine ukázali, že ženy zažívajú tri tipy orgazmov a prichádzajú s ich charakteristikou, na štúdiu upozornil DailyMail.

Štúdia uskutočnená pod taktovkou profesora Karlovej univerzity Jamesa Pfausa definovala tri typy ženského orgazmu, ktoré závisia od pohybu svalov panvového dna.

Vlna, sopka a lavína

Pri orgazme dochádza k ich napínaniu a uvoľňovaniu a druhy orgazmov získali príznačné pomenovania – vlna, lavína a sopka.

IFLScience vysvetľuje, že firma Lioness, ktorá vyrába vibrátory použité aj pri tejto štúdii, definovali tieto druhy orgazmov už v roku 2017. Teraz sa ich výsledky potvrdili.

Ako teda ženské orgazmy vyzerajú?

Orgazmus typu „vlna“ sa charakterizuje krátkym výbuchom a vlnením, ktoré vytvára napätie a uvoľňovanie panvového dna. Pri „lavíne“ žena pociťuje triašku na celom tele a potom nastáva výbuch. Pri „sopke“ dochádza k napnutiu, po ktorom zas prichádza uvoľnenie.

Štúdia bola uskutočnená na vzorke 54 žien, ktoré dosahovali orgazmus za pomoci vibrátora. Ten zisťoval prostredníctvom dvojice snímačov silu vibrácií panvového dna a odosielal údaje na zabezpečený internetový server. Experiment bol opakovaný niekoľkokrát a zaznamenával údaje až do dvoch minút po orgazme.

Jedna žena = jeden typ orgazmu

Podľa výsledkov najviac žien, až 50 % zo zapojených, čo predstavuje číslo 26, dosahovalo typ orgazmu vlna, 17 žien lavínu a iba 11 žien zažilo sopku.

Ak sa pýtate, či môže dosiahnuť jedna žena viacero z týchto typov orgazmov, podľa dostupných informácií je odpoveď nie. Doterajšie výskumy dokonca ukazujú, že sa to nemení ani v časovom rozpätí.