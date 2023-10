Existovala možnosť ako ostať, Beňovú to pobavilo. Spolu s kolegyňou na protest opúšťajú európskych socialistov

Dve slovenské europoslankyne – Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová vystúpili na protest zo skupiny Socialistov a Demokratov (S&D). Podľa Beňovej ale existovala možnosť, ako tam ostať.

S&D patrí k druhej najväčšej skupine v Europarlamente a údajne existovala možnosť, ako by v nej poslanci zo Smeru mohli ostať, uvádzajú Noviny.

Odišli na protest

Tento týždeň pritom Strana európskych socialistov (PES) pozastavila členstvo Smeru (aj Hlasu) po tom, ako sa Smer spojením s SNS odklonil od hodnôt, ako uvádzajú Európski socialisti.

Europoslankyne za Smer sa preto rozhodli na protest opustiť skupiny S&D, keďže im hrozilo, že ich zo skupiny aj tak vylúčia. Monika Beňová v statuse na sociálnej sieti uviedla, že sa jej kolegyňa v lietadle opýtala, či sa podpíše pod to, že sa dištancuje od Smeru. Ak by to Beňová urobila, údajne by mohla ostať vo frakcii. Beňová napísala, že ju to pobavilo, no aj uvažovala, či to myslela vážne.

V statuse tiež napísala, že demokracia nie je o vydieraní a kladení podmienok, pričom pripomenula, že Smer v roku 1999 zakladala.

V inom príspevku uviedla, že bola 21 rokov v tejto skupine a takmer 20 rokov v rôznych vedúcich funkciách v strane PES.