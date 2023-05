Everest je pokrytý odpadkami od turistov. Nové smutné zábery z najvyššej hory Zeme ukazujú, aké je tam smetisko

Ak by sme si mali predstaviť najvyššiu horu sveta, asi by sme neuvažovali nad tým, že je pokrytá množstvom odpadu. No presne tak Mount Everest žiaľ vyzerá. Zdá sa, po stovkách turistov, ktorí chceli dobyť najvyššiu horu Zeme tu ostala nepekná pamiatka.

To, čo bolo kedysi nedotknutá príroda je teraz oblasť plná odpadu, ako informuje portál Unilad. Fotografie a videá ukazujú, ako je zasnežená hora posiata rôznymi opustenými stanmi či iným plastovým odpadom.

Množstvo organizácií vyzýva, že je na čase s tým niečo robiť a to čím skôr. Mali by sa upraviť predpisy a nariadenia, aby sa všetok odpad musel doniesť z hory naspäť.

Problémom je práve izolovanosť hory a náročný výstup. Usporiadať výpravy s cieľom znášania odpadu je drahé a aj nebezpečné. Práve preto sa tu odpad hromadí.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It’s high time we address this issue with urgency and commitment. Let’s demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk

— Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023