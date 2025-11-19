EÚ plánuje „vojenský schengen“: Presuny vojakov a vybavenia po Európe sa skrátia zo 45 dní na tri

Martin Cucík
Vojenská technika by sa mala po Európe pohybovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Európska komisia v stredu predstavila plány, ktorých cieľom je okrem iného uľahčiť a urýchliť cezhraničný presun vojsk, vybavenia a vojenských prostriedkov. Výkonný orgán EÚ to chce dosiahnuť pomocou zníženia regulačného zaťaženia, posilnenia medzištátnej kooperácie a tiež vytvorenia nového rámca pre núdzové situácie. Informuje o tom TASR.

Takzvaný balík opatrení na podporu vojenskej mobility má vytvorením celoeurópskeho priestoru vojenskej mobility do roku 2027 podľa eurokomisie priblížiť EÚ o krok bližšie k „vojenskému schengenu“.

Európa čelí bezprecedentným bezpečnostným hrozbám. Dôvody pre lepšiu vojenskú mobilitu nemôžu byť jasnejšie,“ uviedla vo vyhlásení vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou EK.

Nový plán eurokomisie podľa nej umožní „rýchlejšie, bezpečnejšie a koordinovanejšie“ presuny vojakov a vojenského vybavenia v rámci Európy, a to prostredníctvom zrušenia regulačných prekážok, vytvorenia núdzového rámca, posilnenia odolnosti dopravnej infraštruktúry, združovania a výmeny kapacít členských štátov, ako aj posilnením riadenia a koordinácie.

Skrátenie presunu zo 45 dní na tri

Podľa odhadov predstaviteľov EÚ, ktorých citoval denník The Financial Times, by presun armád zo strategických prístavov na západe Európy do krajín susediacich s Ukrajinou alebo Ruskom v súčasnosti trval približne 45 dní.

Legislatívny návrh počíta so zavedením vôbec prvých harmonizovaných pravidiel na úrovni EÚ v oblasti mobility, ktoré majú skrátiť lehotu na spracovanie cezhraničných vojenských presunov na nanajvýš tri dni, s modernizáciou kľúčových koridorov na normy dvojakého použitia a so zjednodušením colných formalít. Okrem toho spomína aj zriadenie fondu solidarity pre členské štáty, vytvorenie novej skupiny, posilnenie výboru pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) a tiež možnosť spustiť digitálny informačný systém.

Rýchly pohyb európskych ozbrojených síl je nevyhnutný pre obranu Európy. Obranná pripravenosť závisí v podstate od toho, či dokážete dostať svoje tanky a vojakov tam, kde a kedy ich potrebujete,“ zdôraznila Kallasová.

Posilnenie zbrojného priemyslu

Eurokomisia sa takisto zamerala na podporu prevratných inovácií vo vojenskej oblasti a posilnenie európskeho zbrojného priemyslu. Vytvorila na to tzv. Plán transformácie obranného priemyslu EÚ (Defence Industry Transformation Roadmap), ktorého cieľom je urýchliť modernizáciu tohto sektora a podporiť nové subjekty v oblasti obrany.

Agresívna vojna Ruska proti Ukrajine ukázala, ako rýchlo sa vyvíjajú obranné technológie. Inovácie ako umelá inteligencia, kvantové systémy, drony a vesmírne technológie menia podobu bojiska,“ uviedla EK. Návrh novej legislatívy plánuje predložiť na schválenie Rade EÚ a Európskemu parlamentu.

