Slovensko napokon hollywoodskych tvorcov nepohostí. Nakrúcanie Zaklínača v našich končinách zrušili

Nestáva sa to často, no počas posledných rokov na Slovensku nakrúcalo viacero svetovo známych tvorcov. No a v najbližšom období sa tu mali ukázať opäť, tentokrát mohla naša malebná krajina hostiť tvorcov úspešného fantasy seriálu Zaklínač, vrátane známych hollywoodskych hviezd. No ako hovorí nové úslovie „Človek mieni, koronavírus mení“, napokon sa tak nestane.

Koronavírus bol dôvodom, prečo bola produkcia očakávanej druhej série fantasy hitu z dielne streamovacej služby Netflix v marci pozastavená na niekoľko mesiacov. Nakrúcanie opäť odštartovalo až v priebehu augusta a producenti sľubovali, že všetko pôjde podľa plánov. Napokon sa ale plány predsa len zmenili, informuje web Redanian Intelligence.

Hlavná showrunnerka seriálu Zaklínač (The Witcher) Lauren Schmidt nedávno na Twitteri potvrdila, že prvé dve epizódy 2. série sa podarilo dokončiť. Ich režisér, Stephen Surjik, ich dokončil na Britských ostrovoch, kde bude seriál pokračovať produkciou zvyšných častí.

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu s koronavírusom, sa však producenti rozhodli Anglicko vôbec neopúšťať a vhodné lokácie na nakrúcanie našli v bezpečnej blízkosti, kde sa štáb aktuálne nachádza. To znamená, že napokon za hranice nevycestujú,čiže ani do Čiech, ani na Slovensko Netflix nedorazí.

It’s my last day on set with @SSurjik. I didn’t expect his 2 episodes to span a global pandemic. But they did, and I couldn’t have had a better partner by my side. Grateful for his vision, leadership, spirit, and friendship. @witchernetflix S2 is back and better than ever. ♥️⚔️🐺 pic.twitter.com/xBMRCydQoX

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) September 16, 2020