Epstein mal vydierať Billa Gatesa: Chcel od neho milióny, vyhrážal sa vyzradením veľkého tajomstva

Jeffrey Epstein bol za svoj život neslávne známy ako sexuálny predátor, ktorý mal kontakty na stovky vplyvných ľudí z radu politikov, hercov či podnikateľov. Patril medzi nich aj Bill Gates, ktorého však podľa nových odhalených informácií mal Epstein vydierať pre mimomanželský pomer.

Zakladateľ Microsoftu a jeden z najvplyvnejších ľudí na svete, Bill Gates, bol v minulosti viackrát spájaný s Jeffreym Epsteinom, mužom, ktorý bol obvinený a zatknutý za obchodovanie s ľuďmi. Epstein zomrel v roku 2019 vo väzení, no aj napriek tomu sa teraz dostávajú na povrch informácie z jeho života.

Podľa The Guardian čelil Gates vydieraniu a vyhrážaniu od Epsteina, ktorý mal mať informácie o mimomanželskom pomere Gatesa s ruskou športovkyňou Milou Antonovou. Mladá žena sa stretla s miliardárom v čase, keď mala 20 rokov, pričom vtedy chcela rozbehnúť online biznis a hľadala správnych investorov.

Gates ju posunul Epsteinovi

Vďaka blízkemu priateľovi sa dostala priamo ku Gatesovi, ktorý ju však cez ďalšieho kolegu posunul k Jeffreymu Epsteinovi. Ten síce do jej nápadu neinvestoval, no nechal ju bývať zadarmo vo svojom byte v New Yorku a dokonca jej zaplatil štúdium programovania.

Gates bol neskôr zapletený s mladou Ruskou a videli ich napríklad pri hre bridgeu. Neskôr sa začali objavovať informácie o tom, že zakladateľ Microsoftu má s mladou ženou pomer. Po roku 2010 sa Gates stretával s Epsteinom, pričom obaja títo páni poznali Antonovu. V roku 2013 oslovil Epstein Gatesa vo veci investovania do fondu, ktorým si sexuálny predátor chcel napraviť povesť.

Gates odmietol investovať, pretože išlo o veľa peňazí, pričom Epstein mu neskôr posielal emaily aj správy, v ktorých spomínal práve Antonovu a vyzradenie tajomstiev, ktoré by Gatesovi určite narušili nielen manželstvo, ale aj spoločenskú povesť. Gates, ktorý sa v roku 2021 rozviedol s manželkou Melindou, sám opísal stretnutia s Epsteinom ako veľkú chybu.