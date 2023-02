Bill Gates dostal v rozhovore nepríjemnú otázku o kamarátstve s Epsteinom: Takto na ňu reagoval

Jeffrey Epstein bol počas svojho života neslávne známy ako sexuálny predátor a obchodník s ľuďmi, ktorý mal kontakty u najvplyvnejších osobností sveta. Istú dobu medzi nich patril aj samotný Bill Gates, ktorý v novom rozhovore dostal pár otázok práve ohľadom priateľstva s už zosnulým Epsteinom.

Medzi priateľov Jeffreyho Epsteina patrili mnohí politici, ľudia z najvyšších sfér biznisu či dokonca aj z britskej kráľovskej rodiny. V luxusnom zozname mien sa objavil aj miliardár a zakladateľ Microsoftu, Bill Gates. Toho sa na nedávnom rozhovore pýtala reportérka priamo na vzťah s niekdajším finančníkom, na čo Gates reagoval pomerne netradične, píše Unilad.

Interview pre ABC730 viedla Sarah Ferguson, ktorá v istej chvíli zašla aj do tejto menej obľúbenej témy. Podľa médií sa Gatesove správanie v tej chvíli zmenilo a začal odpoveď s frustrovaným a otravným podtónom. Po otázke, či neľutuje stretnutia s obvineným sexuálnym predátorom a obchodníkom s bielym mäsom, odpovedal: „Síce ideme v čase poriadne dozadu, ale áno, nemal som s ním chodiť na večere, povedal som to už 100-krát,“ znelo z Gatesových úst.

„I shouldn’t have had dinners with him.“ – @billgates on his association with Jeffrey Epstein #abc730 pic.twitter.com/xdqHjyVv3U

— abc730 (@abc730) January 30, 2023