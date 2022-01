Elona Muska sa opýtali, či je Satoši Nakamoto – zakladateľ bitcoinu. Takáto bola jeho odpoveď

Je pravdepodobné, že už ste počuli o Satošim Nakamotovi — zakladateľovi kryptomeny bitcoin. Toto meno sa však spája s mnohými záhadami. V prvom rade, nikto nevie, kto to vlastne je, či vôbec žije a či ide o jednu osobu, alebo o skupinu osôb. Satoši je potenciálne najbohatšou osobou sveta, vlastní totiž 5 % bitcoinov, teda takmer miliónov kusov.

V skutočnosti o Satošim Nakamotovi nevieme takmer nič. A to je veľký priestor na dohady či dokonca konšpirácie. Jednou z nich je, že Satoši Nakamoto nie je nikto iný, ako miliardár Elon Musk. A otázku, či je, alebo nie je zakladateľom bitcoinu, si Elonovi Muskovi neodpustil položiť ani Lex Fridman vo svojom podcaste, uvádza portál IFLScience.

Nie som Satoši

Elon Musk však prišiel na otázku s jasnou odpoveďou: “Nie som (Satoši),” povedal Fridmanovi na priamu otázku, či on je práve Satoši Nakamoto. Nebol by to však Elon Musk, ak by svoju odpoveď nerozšíril a nenačrtol, ako to celé vidí on.

“Samozrejme, neviem, kto vytvoril bitcoiny, ale… vývoj myšlienky vzniku kryptomeny je známy,” povedal Musk a doplnil: “Zdá sa, že Nick Szabo je najviac zodpovedný za vývoj konceptu kryptomien.”

Kto je Nick?

Nick Szabo je počítačový vedec a je jedným z horúcich kandidátov, ktorý by mohol byť skutočným Satošim Nakamotom. Ide o odborníka na kryptomeny a blockchainy. Szabo avšak neustále popiera, že on je Satoši a je tiež nutné poznamenať, že ani Elon Musk netvrdí, že Szabo je skutočne Satošim Nakamotom. Miliardár ale tvrdí, že Szabo možno nie je vynálezcom bitcoinu, je však nepopierateľnou súčasťou jeho vytvorenia.

Tvorca myšlienky

“Ak sa pozriete na vývoj myšlienok, ktoré predchádzali kryptomenám a bitcoinu, zistíte, že o týchto nápadoch písal práve on,” povedal Musk. “On (Szabo) tvrdí, že nie je Nakamoto. Zdá sa však, že je zodpovedný za myšlienky, ktoré stoja za bicoinom a to viac, ako ktokoľvek iný,” doplnil.

Musk tak povedal, že síce Szabo nemusí byť Satoši Nakamoto, je však hlavnou osobou, vďaka ktorej vôbec bitcoin vznikol. Satoši, nech je to ktokoľvek, musel dostať nápad na vytvorenie bitcoinu, a ten mu podľa Muska mal vnuknúť práve Szabo.