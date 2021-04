Mal ním byť aj Elon Musk: Identitu stvoriteľa bitcoinu sa dodnes nepodarilo vypátrať. Je možné, že je mŕtvy

Nikto nevie, či ide o skutočné meno alebo pseudonym. Nikto dokonca ani netuší, či sa za týmto menom ukrýva len jeden človek alebo skupina viacerých osôb. To jediné, čo o ňom vieme, je fakt, že práve toto meno dalo svetu najznámejšiu a najpopulárnejšiu kryptomenu bitcoin. No potom sa po ňom akoby zľahla zem.

Na svete azda neexistuje používateľ internetu, ktorý by nepoznal digitálnu menu bitcoin. Spočiatku si všetci mysleli, že ide o výmysel a nie niečo, čo má skutočnú hodnotu. Potom ale začala hodnota bitcoinu rásť do astronomických výšok. To v mnohých – najmä mladých ľuďoch – vyvolalo záujem o nákup tejto meny na burzách. Oplatilo sa to, pretože bitcoin má k dnešnému dňu hodnotu niečo vyše 67-tisíc amerických dolárov. A jeho hodnota neustále rastie. Najväčšia a najznámejšia kryptomena tak v týchto dňoch opäť zažíva svoje veľké a mimoriadne hviezdne chvíle.

Popularita bitcoinu je tak nesmierne veľká, rovnako ako meno jej tvorcu. Teda, ak je to vôbec jeho skutočné meno a ide o jednu osobu. Po tom, čo v roku 2008 bol koncept tejto kryptomeny predstavený, v roku 2009 uvedený do obehu vďaka vydaniu prvého softvéru, ktorý umožňoval ťažiť bitcoiny, sa totiž po Satošim Nakamotovi akoby zľahla zem a nikto netuší, či ide o skutočného človeka alebo vymyslenú postavičku skupiny hackerov.

Po vynálezcovi bitcoinu sa zľahla zem

Satoši podľa dostupných informácií spolu s ostatnými vývojármi bitcoinového softvéru spolupracoval ešte zhruba do polovice roku 2010. Vedieť o ňom mala aj jeho blízka komunita, no potom so všetkými kontakt obmedzil a dodnes sa nikomu neozval.

Internetové zdroje o Nakamotovi hovoria ako o veľmi talentovanom a inteligentnom matematikovi, kryptografovi, programátorovi a vďaka vývoju bitcoinu aj revolucionárovi. Jeho identitu sa snažia už od roku 2008 odhaliť mnohí. Je to však márne a zrejme sa budeme musieť uspokojiť s tým, že identita tohto muža zostane už navždy zahalená rúškom tajomstva. Alebo nie?

Nad otázkou, kto je Satoši Nakomoto, si lámali (a stále aj lámu) hlavu viacerí novinári či ľudia, ktorí sa o históriu bitcoinu a jeho vynálezcu zaujímali. Existuje niekoľko teórií.

Je Satoši meno človeka alebo skupiny?

Tou najčastejšou je, že Satoši Nakamoto nie je jeden, ale je ich viac, teda ide o skupinu ľudí, ktorá sa snažila zahmliť svoju skutočnú identitu. Muž menom Gavin Andresen, ktorý dostal Satošiho kontrolu nad úložiskom zdrojového kódu a kľúčových funkcií bitcoinového softvéru, však tvrdí, že všetko prevzal od jednej osoby. Akej, to neprezradil. Práve on by však mohol byť jedným z mála ľudí, ktorý by mohli svetu pomôcť záhadu rozlúsknuť.

Tomu, či Satoši skutočne existuje, tiež nepomáha ani fakt, že dodnes neexistujú žiadne záznamy o existencii muža iba s týmto menom (viac nižšie, pozn. aut.). Teda minimálne nie do doby pred vytvorením bitcoinu. Skrátka, Satoši akoby začal existovať až v roku 2008, pritom už v tej dobe mal mať 37 rokov.

Vzhľadom na jeho meno ale v internetových kruhoch panujú dohady, že Satoši je japonskej národnosti, respektíve má minimálne japonské korene. Tomuto ale internetová komunita odmietala uveriť, keďže Nakamoto využíval pri komunikácii výhradne angličtinu a softvér pre bitcoin dokonca ani nebol v tej dobe vydaný v japonskom jazyku. Navyše, Nakamoto vo svojej komunikácii často používal britský slang, takže tu sa otvára otázka toho, či nežil náhodou v Británii.

Brit, Američan, Japonec či záhadný Austrálčan?

Po tom, čo sa komunita okolo bitcoinového softvéru začala o identitu Nakomta zaujímať, dospeli k záveru, že ide o viac ako jedného človeka. Nejde teda o meno a priezvisko, ale o názov skupiny ľudí, ktorá ako Satoši Nakamoto vystupuje. Túto teóriu tiež podporili neskôr aj svojím vlastným pátraním.

Jednému z aktívnych členov komunity zo Švajčiarska sa podarilo vytvoriť graf s časmi a príspevkami od Nakamota na bitcoinovom fóre. Analýzou viac ako 500 príspevkov dospel k záveru, že Satoši najviac prispieval svojimi správami v čase, ktorý odpovedá časovým pásmam severnej Ameriky, častí Strednej Ameriky, Karibiku a Južnej Ameriky.

Aj tieto zistenia však popierajú priznania niekoľkých osôb. Dlhé roky sa verilo, že Satoši je v skutočnosti Austrálčan, podnikateľ a bývalý vedec Craig Steven Wright. Ten sa k identite Satošiho v roku 2016 aj priznal, jeho tvrdenia však ostatní z komunity popreli.

“Skutočný” Satoši

Ďalšími možnými kandidátmi sú napríklad Hal Finney, muž, ktorý zomrel v auguste 2014. Ten bol kryptografickým pionierom ešte pred vznikom bitcoinu a bol vôbec prvým človekom (mimo Nakamota), ktorý softvér na ťažbu kryptomeny použil. Tiež často upozorňoval na rôzne bugy v softvéroch a pracoval na vylepšeniach celého systému. Podľa magazínu Forbes, ktorý s teóriou, že Finney je Nakamoto prišiel, mal tento muž tiež bývať len niekoľko blokov od muža menom Dorian Satoshi Nakmoto. Táto teória sa ale napokon nepreukázala ako skutočná.

Druhým menom je spomínaný Dorian Satoshi Nakmoto – muž s japonskými koreňmi žijúci v Kalifornii, ktorého mala odhaliť reportérka magazínu Newsweek, Leah McGrath Goodman. Tomu, že je ozajstný tvorca bitcoinu mala nasvedčovať minulosť Doriana. Študoval na univerzite Cal Poly a pracoval ako systémový inžinier na tajných projektoch štátnej obrany a aj ako počítačový inžinier pre technologické a finančné informačné spoločnosti.

Goodmanová tvrdila, že Dorian Nakomota sa jej priznal, že kedysi na bitcoine pracoval, ale v projekte už nijak nefiguruje, o čom si mali tiež vymeniť niekoľko súkromných správ. Problémom však bolo, že Goodmanová kládla Dorianovi otázky veľmi neurčito a ten si myslel, že sa ho pýta na jeho predchádzajúcu tajnú prácu pre vládu. Dorian, samozrejme, všetky dohady poprel a nezabudol dodať, že o bitcoine nikdy predtým nepočul.

Elon Musk tvorcom bitcoinu?

Kandidátov na Satošiho medzičasom pribudlo ešte viac, no ani jeden zrejme nie je tým ozajstným Nakamotom, ktorý svetu dal bitcoin. Medzi tipmi sa objavil dokonca aj Elon Musk, ktorého ako možného kandidáta na Satošiho „nominoval“ bývalý zamestnanec spoločnosti SpaceX Shail Gupta. Musk však tieto dohady taktiež verejne odmietol prostredníctvom svojho Twitteru.

To, kto je v skutočnosti muž, ktorý vymyslel bitcoin, však dodnes mnohých zaujíma aj preto, že môže ísť o jedného z najbohatších ľudí planéty. Najnovšie odhady majetku Satošiho predstavujú sumu neuveriteľných takmer 51 miliárd eur, čo z neho robí 19. najbohatšieho muža planéty. Keďže sa však doposiaľ netuší nielen, kto Satoši v skutočnosti je, nevie sa ani, či je vôbec nažive.

Isté je však jedno – nech už ním ktokoľvek, vlastní 5 % všetkých bitcoinov na svete, čiže ich má okolo 980-tisíc.