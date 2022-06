Elliot Page prehovoril o incidente, ktorý ho takmer zabil. Mal sa správať ako dievča, bojoval s depresiou aj úzkosťami

Elliot Page sa s odstupom času znova rozhovoril. Tentokrát magazínu Esquire porozprával o tom, ako sa konečne vo vlastnom tele začína cítiť sám sebou, ale priblížil aj náročné momenty z minulosti, v ktorých musel kvôli nátlaku zvonku potláčať svoje pravé ja.

Koncom roka 2020 sa na sociálnej sieti Elliot Page prihlásil ku transrodovej identite. Po takmer troch mesiacoch odmlky sa v tom čase pre magazín Time rozhovoril o chirurgickom zákroku, ktorý absolvoval, ale aj o postavení transrodových ľudí v dnešnej spoločnosti. V máji minulého roka sa na Instagrame pochválil svojou prvou fotografiou v plavkách po absolvovaní operácie, ktorá mu zmenila život.

Je šťastný

Tentokrát prezradil, že po svojom coming oute sa mu dostalo množstvo podpory a prejavov lásky. No na druhej strane, ako aj čakal, od druhej skupiny ľudí nechýbali prejavy nenávisti. Napriek tomu je šťastný, že konečne začína vyzerať ako „on“.

Predtým to bolo inak

V minulosti zažíval množstvo vnútorných trápení, ktoré sa možno pred očami verejnosti stratili pri úspešnej kariére, ktorú viedol.

„Žil som svoj život, plnili sa mi sny, no napriek tomu som napríklad pri natáčaní filmu Počiatok nemohol opustiť hotel. Bojoval som s jedlom, pociťoval depresiu, úzkosti a záchvaty paniky. Nedokázal som vôbec fungovať,“ opísal Elliot svoje pocity. To sa zmenilo práve vďaka tomu, že dostal možnosť žiť v tele, v ktorom sa konečne podobá sám sebe.

Nútili ho do niečoho, čo ho takmer zabilo

Zašiel ale ešte do väčších detailov náročného obdobia, ktoré prežíval. Nepríjemnú skúsenosť zažil napríklad počas tlačových besied k filmu Juno, v ktorom stvárnil hlavnú postavu. V tomto období bol nútený obliekať si šaty a topánky na podpätku. Nemal pri sebe nikoho, s kým by mohol hovoriť o tom, čo prežíva. Keď sa aj ozval s požiadavkou, že by si namiesto šiat radšej obliekol oblek, nebolo mu to dovolené, cituje z rozhovoru portál Gay Times.

Elliot dodal, že toto ho takmer zabilo. Niektorí ľudia sa mu po rokoch ospravedlnili kvôli tomu, ako sa ku nemu správali a vysvetlili, že nemali ani tušenie o tom, čo prežíva.

Dnes sa snaží verejne hovoriť o svojej náročnej ceste, spoločnosti, ktorá k ľuďom ako on nie je dostatočne tolerantná a byť inšpiráciou aj pre ostatných transrodových alebo LGTBQ+ ľudí, pretože sám veľmi dobre vie, čo prežívajú.

Najbližšie sa Elliot Page objaví na obrazovkách streamovacej služby Netflix už o dva týždne, a to v pokračovaní seriálu Umbrella Academy.